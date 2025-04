Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez starebbe vivendo un periodo positivo della sua vita, lontana dai dispiaceri provocati dalla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl ha rivelato in diverse interviste di aver vissuto anche un periodo di depressione negli ultimi anni, ma di esserne uscita più forte di prima e di sentirsi, adesso, serena e alla ricerca di una relazione diversa da quelle intraprese nel passato.

Le recenti indiscrezioni, però, ipotizzano che la conduttrice televisiva abbia già trovato l’uomo giusto per lei, come rivelato da Gabriele Parpiglia.

Belen Rodriguez, il nuovo presunto fidanzato

Belen Rodriguez è di nuovo protagonista di alcuni show televisivi, dopo aver interrotto la sua collaborazione con Mediaset. La conduttrice televisiva, infatti, è un nuovo volto di Discovery, dove conduce lo show comico Only Fun ed è stata già protagonista anche di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, dove ha dimostrato la sua grande empatia.

Oltre alle soddisfazioni lavorative sembra che Belen Rodriguez stiamo vivendo un periodo fortunato anche in amore. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia e riportato da Today, la conduttrice televisiva avrebbe un nuovo fidanzato dal cognome molto conosciuto: “Belen nasconde un amore segreto dal cognome altisonante? Quando non si dedica ai figli Santiago e Luna Marie, la casa della Rodriguez ospita un nuovo amore”.

La presentatrice, quindi, farebbe coppia fissa con un uomo noto e avrebbe intenzione di tenere segreto questo rapporto, almeno per adesso: “Una relazione per ora tenuta segreta e lontana dagli occhi di tutti… Si tratta di un cognome importante, altisonante, che deve però rimanere segreto per il momento”.

Belen Rodriguez, le prove della nuova relazione

Belen Rodriguez sarebbe innamorata di un uomo importante, così come accaduto già anche a Chiara Ferragni, che ha intrapreso da qualche mese di una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Ma la conduttrice televisiva avrebbe deciso di tenere segreto questo rapporto amoroso, anche perché il fidanzato avrebbe una situazione privata da risolvere: “A quanto pare, lui dovrebbe prima risolvere la sua situazione privata”.

Ma Gabriele Parpiglia avrebbe svelato, nella newsletter inviata a tutti i suoi lettori, di essere in possesso di una fotografia che proverebbe il particolare rapporto che unirebbe Belen Rodriguez e l’uomo misterioso: “Noi abbiamo una foto dell’uomo misterioso presente nell’abitazione della Rodriguez alle 3:59 del mattino, dopo esservi entrato qualche ora prima, durante lo scorso weekend”.

In ogni caso la conduttrice televisiva ha svelato, in una recente intervista a La Repubblica, l’uomo che vorrebbe adesso al suo fianco: “Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.

La presentatrice ha anche raccontato cosa crede che sia andato male con i suoi amori del passato: “Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio”. L’ultima relazione nota di Belen Rodriguez è quella con Angelo Galvano che si sarebbe conclusa la scorsa estate.