Sarebbe già finita tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano. Archiviata la storia con Elio Lorenzoni, la Rodriguez ha mantenuto un profilo basso: la sua vita sentimentale non è stata più al centro del chiacchiericcio in rosa, fino a quando non sono state condivise le prime indiscrezioni sul flirt con Angelo. Un legame, questo, mantenuto privato, al riparo da occhi indiscreti. E che ora, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già al tramonto.

Belen Rodriguez e Angelo Galvano, la storia è finita: l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione sulla rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano è stato Diva e Donna: “Belen è tornata single. Con Angelo è già finita e confessa: ‘Ora ho paura di invecchiare da sola…'”. Da qualche giorno, in effetti, si ipotizzava una lontananza tra i due. Sui social, si è mostrata da sola: è tornata in vacanza ad Albarella, il suo luogo del cuore in estate, ma non si è più accompagnata all’ingegnere.

Negli ultimi scatti e video è sempre stata da sola: bagni in piscina, pedalate in bicicletta. Ma non c’è Angelo al suo fianco. Con l’ingegnere siciliano, le cose stavano andando bene, almeno secondo i rumor, perché la Rodriguez ha scelto di mantenere il massimo riserbo su questa storia. Una volontà dettata dalla necessità di allontanarsi dalla cronaca rosa per tornare in pista dopo l’addio a Mediaset. Nella prossima stagione televisiva, la vedremo sul Nove.

Questo giovane amore mantenuto nascosto, però, non sarebbe durato a lungo. Tra indizi e dettagli, soprattutto dopo la storia con Elio Lorenzoni, al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser si sono mostrati insieme. Poi, un periodo di assenza, dopo le vacanze in Sardegna: ora, un lungo silenzio che ha lasciato presagire la rottura.

Belen Rodriguez, il ritorno in TV sul Nove

Dove rivedremo Belen? Sul Nove. Un annuncio tanto atteso, considerando che a lungo è stata assente dalla televisione. In autunno, per lei ben due programmi, in veste di conduttrice, ovviamente. Il periodo di pausa dalla TV è finito, e la Rodriguez è pronta a rinascere. Con o senza Angelo. Certo, sono solamente indiscrezioni: fino alla conferma ufficiale, nulla è certo. Invece, il ritorno in TV è per Belen un’occasione preziosa di rinascita, dopo il periodo buio della separazione da Stefano De Martino (che ha preso il posto di Amadeus ad Affari Tuoi su Rai1).

“È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery”, ha detto. “La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”. Forse la Rodriguez vuole concentrarsi sulla carriera, sul suo nuovo lavoro, o magari la storia con Angelo non ha funzionato. Difficile immaginare cosa è successo tra i due e, alla fine, trattandosi di un’indiscrezione, tutto potrebbe ancora volgere per il meglio. Quello che è certo è che Belen ha atteso a lungo la sua rinascita televisiva e non vede l’ora di mettersi in gioco e di dare il massimo.