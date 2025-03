Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha compiuto 40 anni ed è entrata in una nuova fase della sua vita. Una fase in cui è più riflessiva e cauta, dopo aver vissuto diversi dolori che l’hanno messa a dura prova. Negli ultimi anni ha lottato anche contro la depressione, che ha combattuto con coraggio e determinazione anche se non è stato facile. Oggi la soubrette argentina è completamente dedita al lavoro – non solo quello nello showbiz ma anche quello da imprenditrice – e ai figli Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez tra depressione e stalker

Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua battaglia contro la depressione e l’accanimento del gossip nei suoi confronti in quel periodo. A La Repubblica l’ex moglie di Stefano De Martino ha spiegato di aver rischiato tanto prima di decidere di sparire “rischiando anche di perdere popolarità”. Ma in gioco c’era ben più della sua carriera: “Mi sono presa la responsabilità di fermarmi, dovevo sopravvivere“.

Se prima viveva l’interesse spasmodico della stampa di settore sulla sua vita privata come un piacere leggero, crescendo tutto è cambiato per Belen: “Il gossip da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza”.

Belen ora vive con maggiore riservatezza rispetto al passato, anche dopo l’esperienza fatta con la depressione: “Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali”. L’uscita da Mediaset e la scommessa accettata con i programmi su Discovery sono stati in qualche modo la soluzione “per non lasciare lo spirito in quel buco nero”.

La Rodriguez ha poi ammesso di non essere riuscita a evitare i contraccolpi delle critiche e gli attacchi feroci degli hater. “Se sei in una fase complicata, se sei più fragile, vivi gli attacchi come un’offesa. Sono stata senza pelle, mi sentivo sotto scacco. Poi ho dovuto cambiare numero di telefono per uno stalker”.

A quel punto ha anche denunciato chi la perseguitava: “Devi farlo. Resta agli atti. Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo”. E ancora: “Diventando mamma fai riflessioni diverse. Non sei più la bellona di turno, sai che la bellezza passerà. Ho costruito qualcosa anche grazie alla personalità. Non ne ho poca”.

Belen Rodriguez oggi è single

Belen Rodriguez è oggi single: l’ultima relazione, quella con Angelo Galvano, è finita da qualche tempo. Secondo la showgirl in passato ci sono stati degli uomini che hanno avuto paura davanti a tanta fama e personalità: “A volte, sì. Ma se non fosse successo, non avrei ottenuto i miei traguardi. Mi prendo il merito della sensualità; però, dietro le quinte, nel lavoro, mi sono inventata il ruolo della cattiva”.

Poi ha rivelato di essere “sola da un po’. Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio. Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.

Ci ha poi tenuto a precisare che “l’ambiente in cui lavoro non è tenero” e, allo stesso tempo, ha voluto condividere il suo pensiero sulla lotta al patriarcato. “Mostrare il corpo è un fatto di vanità. Sono fiera del mio corpo, altrimenti non mi sarei spogliata, e mi piace provocare. Il patriarcato non si combatte con il culo di fuori, ma difendendo i diritti”.