Belen, di nuovo a cena con Angelo (ma spunta un altro uomo)

Belen Rodriguez è stata avvistata a cena con Angelo Galgano, ma sono spuntati anche degli scatti in compagnia di un altro uomo: come stanno le cose?

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Nonostante Belen abbia cercato di vivere la sua ultima relazione lontano dai riflettori, la showgirl argentina continua ad essere protagonista del gossip. Nelle ultime ore non solo la conduttrice è stata paparazzata a cena con Angelo Edoardo Galgano, suo presunto compagno, ma è stata avvistata anche in compagnia di un altro misterioso uomo. Nuovo flirt all’orizzonte?

Belen Rodriguez a cena con Angelo: la storia non è finita?

Belen Rodriguez sta vivendo un momento carico di cambiamenti. La showgirl argentina è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, e sta per traslocare in una nuova casa insieme ai figli. Da un punto di vista sentimentale, invece, la conduttrice da diversi mesi ha scelto di non esporsi: la frequentazione con Angelo Galvano sembrava procedere a gonfie vele, ma alcuni recenti episodi hanno fatto ipotizzare una crisi tra i due.

Fonte: IPA

In particolare, l’ingegnere siciliano non ha partecipato alla festa di compleanno per i 40 anni di Belen: un’assenza che non è di certo passata inosseravata, a cui sarebbero seguiti (a detta di alcuni testimoni) diversi tentativi dell’uomo di avere un confronto con la sua fidanzata. In particolare, Angelo si sarebbe recato più volte sotto casa di Belen, senza riuscire a farsi aprire.

Se in seguito a queste segnalazioni in molti avevano pensato che la relazione tra i due fosse naufragata, lo scenario nelle ultime ore è radicalmente cambiato. Il magazine Chi ha infatti pubblicato alcuni scatti di un recente incontro milanese tra la conduttrice ed Angelo Galvano: i due avrebbero cenato insieme per quello che la rivista definisce “un incontro chiarificatore“. Dopo l’appuntamento, come si evince dalle immagini, l’uomo avrebbe riaccompagnato la Rodriguez a casa in taxi, ma non l’avrebbe seguita nell’abitazione.

Belen immortatala con un altro uomo: chi è Nicola Donandon?

Quello tra Belen ed Angelo sarebbe stato un incontro chiarificatore seguito ad una recente crisi: Chi, infatti, aveva parlato di una “fase delicata” e di una “certa distanza che Angelo sta cercando di colmare”. Non è chiaro, tuttavia, se l’ingegnere sia riuscito nel suo intento: Belen si sarebbe infatti avvicinata ad un altro uomo.

E’ quanto sostiene Diva e Donna, mostrando alcuni scatti che ritraggono la Rodriguez in compagnia dell’imprenditore Nicola Donandon. Insieme a lui, la showgirl argentina è stata immortalata per le strade di Milano in compagnia della piccola Luna Marì: i due appaiono molto sereni ed affiatati, e si scambiano anche un caloroso abbraccio. Impossibile capire se si tratti di semplice amicizia oppure di qualcosa di più: troppo presto per esprimersi, soprattutto alla luce del riavvicinamento con Angelo Galvano.

Per il momento, la diretta interessata preferisce la via del silenzio: se in passato Belen aveva parlato senza troppi peli sulla lingua delle sue relazioni sentimentali, nell’ultimo periodo ha invece preferito non esporsi sulle sue frequentazioni. L’unica eccezione, riguarda il suo ex marito Stefano De Martino: la Rodriguez ha assicurato di essere in buoni rapporti con il padre di suo figlio che, sembra, dovrebbe aiutarla anche con l’imminente trasloco. A prescindere da chi sia il suo fidanzato attuale.