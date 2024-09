Fonte: Ansa Belen Rodriguez

Altro che crisi: tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano le cose andrebbero alla grande. La conduttrice sta per tornare in televisione dopo aver detto addio a Mediaset: Discovery l’ha accolta, ed è il momento di scrivere una nuova pagina importante della sua carriera. Dopo la storia con Elio Lorenzoni, la Rodriguez ha ritrovato il sorriso con Galvano: si è discusso di una crisi, addirittura della rottura. Ma ora ha ufficializzato il rapporto con la prima foto condivisa nel feed su Instagram.

Belen Rodriguez pubblica la prima foto di Angelo su Instagram

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano si sono lasciati? Nient’affatto. L’indiscrezione è stata smentita, considerando che la Rodriguez ha (finalmente) pubblicato la prima foto del fidanzato su Instagram. Più volte sono stati sorpresi insieme dai paparazzi, ma sui social, nell’ultimo periodo, Belen ha mantenuto più riserbo sulla sua vita privata, soprattutto dopo la fine della storia d’amore con Elio Lorenzoni.

“Buona giornata”, ha scritto a corredo della didascalia, in un carosello di foto (Angelo è presente nella quarta, n.d.r.). Molti i commenti a sostegno della scelta – non sono mancati i commenti “ironici” – e poi quello di Angelo stesso, che finalmente si è esposto. “Sos mi muñeca hermosa”, ovvero “sei la mia bella bambola”. E tra un cuore e l’altro, Belen ha trovato anche il modo di “gelare” un utente, che ha chiamato in ballo De Martino. “Stefano è Stefano“, la replica: “E Belen è Belen”. Applausi.

L’indiscrezione sulla rottura smentita

“Belen è tornata single. Con Angelo è già finita e confessa: ‘Ora ho paura di invecchiare sola’”, l’indiscrezione di Diva e Donna è stata smentita dalla stessa showgirl. L’amore con Angelo Edoardo Galvano, originario della Sicilia ma residente a Milano, è forte ed è soprattutto autentico. L’ingegnere del settore energetico ha un profilo privato su Instagram, in cui comunque non ha foto.

La frequentazione con Angelo è stata approvata da mamma Veronica stessa: “Lui ha superato il test di Mamma Veronica“, ha scritto Chi a maggio. “I giudizi dei familiari che le vogliono bene sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto“. Il comportamento della Rodriguez nei confronti di Angelo è sempre stato riservato, sin da subito, come a volerlo tutelare dall’eccessiva esposizione mediatica.

Belen Rodriguez si prepara a tornare in televisione

Per Belen Rodriguez, questo è un momento a dir poco felice e catartico, in qualche modo. Dopo aver interrotto il rapporto professionale con Mediaset, è pronta per la sua nuova avventura sul canale Nove: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”. Il Nove ha conquistato tantissimi personaggi televisivi di spicco negli ultimi mesi: con l’approdo di Amadeus, il canale offre tanti contenuti, tra cui il Suzuki Music Party il 22 settembre.