Belen ancora contro Stefano De Martino: “Tante volte mi sono fatta prendere in giro”

Belen Rodriguez ha sofferto molto per Stefano De Martino. E certi dolori sono difficili da dimenticare, come sanno bene tutte le donne che sono state innamorate almeno una volta nella vita. Com’è accaduto alla soubrette argentina, che ha provato di tutto per far funzionare il rapporto con lo scugnizzo di Torre Annunziata ma invano. Durante l’ultima puntata di Amore alla prova-La crisi del settimo anno, che Belù ha condotto su Real Time, la quarantenne ha fatto nuove rivelazioni sulla storia d’amore più importante della sua vita, che oggi è ormai conclusa ma che fa sempre sognare e soprattutto chiacchierare.

L’ultima rivelazione di Belen Rodriguez su Stefano De Martino

Durante l’ultima puntata di Amore alla prova-La crisi del settimo anno, Belen Rodriguez ha consolato Claudia che, dopo aver visto un video del compagno Maurizio vicino a un’altra donna, è scoppiata a piangere. Per farla sentire meglio, la presentatrice sudamericana la ha raccontato alcune esperienze personali e ha ammesso che in alcuni casi è meglio sapere la verità sull’uomo che si ha al fianco piuttosto che essere prese in giro.

“Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. – ha detto Belen – Tu ti fai prendere in giro e non ti dai valore che dovresti. Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato e tante volte ci ho creduto“. Nessun nome esplicito nel suo discorso ma il riferimento ai figli lascia intendere che potrebbe trattarsi degli uomini con cui la Rodriguez ha costruito una famiglia, ovvero Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, rispettivamente padri di Santiago e Luna Marì: “Non è un male, uno ci crede. Lo fai per amore, per i figli”, ha aggiunto.

Molto probabilmente Belen faceva riferimento a Stefano anziché ad Antonino. Del resto è con De Martino che la Rodriguez ha provato diverse volte a ricomporre la famiglia. In dieci anni di relazione numerosi allontanamenti, rotture e ritorni di fiamma. Con Spinalbese, invece, non c’è stata mai nessuna riappacificazione sentimentale dopo la rottura, avvenuta nel 2021 a sei mesi dalla nascita di Luna Marì.

Tra l’altro non è la prima volta che in Amore alla prova-La crisi del settimo anno Belen fa riferimento a Stefano. In una precedente puntata ha lanciato una stoccata a De Martino: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.

Un chiaro riferimento a quanto accaduto con De Martino negli ultimi mesi della loro lunga e tormentata relazione, giunta ufficialmente al capolinea nel 2023. Dopo aver scoperto un tradimento da parte dell’ex marito, Belen è caduta in depressione. “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni. Ma la luce piano piano è tornata”, aveva dichiarato qualche tempo fa a Domenica In. Una situazione assai difficile, che aveva creato disagio a Belen nella vita privata quanto in quella professionale.

In che rapporti sono oggi Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace dopo le accuse di tradimento che lei ha rivolto all’ex marito. Ma non sono tornati insieme, anzi hanno divorziato ufficialmente. “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha rivelato il conduttore Rai.

E sul ritorno di fiamma con la soubrette è stato perentorio: “Non succederà più. Siamo ufficialmente divorziati, abbiamo depositato i documenti”. Il loro rapporto resta cordiale. Dopo un tira e molla durato dieci anni, con due ricongiungimenti importanti, è evidente che sia Stefano sia Belen hanno capito che la loro relazione è ormai morta e sepolta.