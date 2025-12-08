Belen, ancora problemi: “Mi ha lasciato così, stavo cadendo e se n’è andato”. Il video è virale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Belen Rodriguez continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei social. La showgirl argentina si è ritrovata ancora una volta al centro delle conversazioni online per un video che la ritrae a St.Mortiz con l’amica Claudia Galanti e diventato prontamente virale. Il filmato, in poche ore, ha accumulato oltre 370.000 visualizzazioni, mostrando il nuovo imprevisto con cui ha dovuto fare i conti l’ex moglie di Stefano De Martino.

Imprevisto per Belen Rodriguez a St.Moritz

L’ultimo filmato con protagonista Belen Rodriguez ritrae la 41enne elegante come sempre con pelliccia e tacchi vertiginosi, mentre tenta di camminare su una strada ghiacciata a St. Moritz. Dove, a quanto pare, si è recata in occasione del ponte dell’Immacolata con l’amica Claudia Galanti e senza i figli Santiago e Luna Marì, rimasti con i rispettivi padri: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La scena ripresa è di quelle che combinano glamour e fragilità: dopo essere scesa da una grande automobile nera, Belen sembra momentaneamente disorientata e senza l’aiuto previsto per affrontare la superficie scivolosa, probabilmente in attesa di entrare in un esclusivo hotel boutique cinque stelle.

È a questo punto che entra in scena un gesto di gentilezza spontaneo: un giovane le si avvicina e le chiede, con cordialità, se desidera una mano.

La soubrette accetta, con un sorriso, e racconta tra il serio e il faceto: “Eh… mi ha lasciato. Mi ha lasciato così, ho detto ‘sto cadendo’ e se n’è andato”. Probabilmente il riferimento è all’autista che l’aveva accompagnata o forse ad un misterioso nuovo accompagnatore: per ora questo dettaglio resta avvolto nel mistero.

Pochi istanti dopo, alcuni fan le si avvicinano per complimentarsi: “Sei bellissima”. E Belen, con naturalezza e affetto, si gira e li ringrazia, regalando un gesto che appare genuino e sincero, una piccola pausa di calore umano in una giornata fredda.

Il periodo difficile di Belen Rodriguez

Dietro la consueta eleganza e il sorriso cordiale, non è di certo un periodo facile per Belen Rodriguez. Qualche settimana fa ha destato preoccupazione per il suo stato di salute, apparendo confusa e barcollante durante un evento di Vanity Fair.

La stessa Belen ha poi ammesso che non sta attraversando un periodo facile e ha sottolineato quanto sia importante avere accanto persone di fiducia.

Di recente ha ritrovato la sorella Cecilia Rodriguez: tra loro il sereno sembra finalmente tornato dopo i piccoli attriti degli ultimi mesi, legati a quella che la stessa Belen ha definito a Belve una marachella.

Nonostante i momenti più complessi, Belù vuole preservare il suo carattere forte e la sua determinazione. Chi la conosce sa bene che, quando serve, sa essere diretta e non si tira indietro davanti a chi la provoca o la delude.

Ma questa breve scena su TikTok mostra un lato più intimo: quello di una donna capace di sorridere, di accogliere gesti gentili e di restituire affetto con la stessa naturalezza con cui sa indossare il suo fascino innato.

Nonostante tutto, Belen Rodriguez resta un’icona di stile e personalità, una presenza magnetica che sa mescolare fascino, ironia e umanità. Il video di St. Moritz racconta la storia di una donna che, anche nei momenti più delicati, sa trasformare la propria vulnerabilità in eleganza e autenticità, regalando al pubblico un frammento della sua vita tanto reale quanto affascinante.

