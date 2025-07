Non ci sarebbero solo i tradimenti dietro la rottura tra Stefano e Belen ma anche la voglia di De Martino di arrivare sempre più in alto

Passano gli anni ma Stefano De Martino e Belen Rodriguez non passano mai. Tempo dopo la loro ultima rottura la coppia fa ancora notizia e puntualmente saltano fuori nuovi retroscena e indiscrezioni. Del resto è difficile dimenticare una storia così importante come la loro, segnata fin dagli inizi dagli scandali e decisamente degna di una telenovela sudamericana.

Stefano De Martino e l’amica di Belen

A quanto pare dietro la separazione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez non ci sarebbero solo i presunti tradimenti di lui ma anche la voglia di successo e fama dell’ex ballerino di Amici. Che non ha mai nascosto che l’etichetta di ‘marito di Belen’ gli stava piuttosto stretta.

“Belen prova ancora tanta amarezza”, ha raccontato un’amica della soubrette al settimanale Nuovo. Del resto non è una novità che la Rodriguez abbia provato fino alla fine a far funzionare il suo rapporto con De Martino ma invano. Il suo sogno è sempre stato quello di avere una famiglia unita ma non è stato possibile.

“Conosco bene anche Stefano – ha aggiunto la fonte consultata dalla rivista – ora è l’uomo del momento, il volto di punta di Rai 1. Forse però dovrebbe ricordare da dove arriva. Fino a non molto tempo fa era il signor Rodriguez e brillava di luce riflessa”.

La gola profonda ha continuato: “Probabilmente, quando da ex ballerino si è ritrovato a condurre show importanti sulla tv pubblica, ha fatto la sua scelta e ha sacrificato la famiglia in nome del successo. Sono convinta che Belen la pensi proprio così”.

In realtà la stessa soubrette ha parlato di qualcosa di simile durante l’intervista a Domenica In, quando ha raccontato della depressione che l’ha attanagliata per un lungo periodo. E De Martino non era accanto a lei, anzi.

“L’amore è in salute e in malattia. La depressione è una brutta bestia e io mi sono sentita tradita, non è finita per un tradimento anche se il tradimento c’è stato. – aveva ammesso Belen nel salotto di Mara Venier – Ho parlato con tutte quelle con cui è stato, una dozzina. Mi sono tenuta tutto dentro e non ho parlato con lui, sono entrata in depressione”.

“Sono arrivata a pesare 49 chili… non volevo più vedere la luce, stavo a letto e non volevo uscire, mi sono guardata e mi sono detta ‘stai morendo’. Lui non ha saputo aiutarmi ed essere un marito perché non mi ha amato. Sono stata in clinica per 20 giorni, ho perso tanti chili. L’ho lasciato con una lettera, lui era sempre al lavoro”.

Che rapporto hanno oggi Stefano e Belen

Dopo la rottura definitiva nel 2023 e un periodo di grande distacco, dovuto a incomprensioni e e discussioni, oggi Stefano e Belen sono riusciti a trovare un equilibrio, pur mantenendo una certa distanza.

Un rapporto civile e cordiale soprattutto per il bene del figlio Santiago, legatissimo ad entrambi i genitori. De Martino è anche una sorta di zio per Luna Marì, la figlia che la Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese durante un periodo di lontananza dal presentatore.