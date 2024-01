Belen torna a parlare di depressione. Lo ha fatto in uno dei tanti commenti che lascia su Instagram, in cui risponde alle domande dei follower che – come sempre – sono curiosi di sapere come vada la sua vita. La showgirl argentina ha quindi parlato nuovamente del momento buio che ha attraversato e che sembra essersi lasciata alle spalle, spiegando di aver finalmente capito come mettere se stessa al primo posto. Volata in Argentina per raggiungere la sua famiglia durante le vacanze natalizie, dove ha fronteggiato un violento nubifragio, oggi è felice al fianco del suo nuovo amore Elio Lorenzoni, che l’ha presa per mano e l’ha tirata fuori da un tunnel pericolosissimo che la stava trascinando a fondo.

Le parole di Belen sulla depressione

“Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po’, sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale”, si legge su Instagram. Ed è a queste parole che Belen Rodriguez ha voluto rispondere in prima persona, tracciando una linea netta di quello che era il suo profilo appena qualche mese fa: “Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”.

Un’apertura verso il pubblico che fa pensare a come fosse cambiata nei mesi successivi alla separazione da Stefano De Martino e che per lungo tempo l’ha annientata. Prima l’addio alla tv, necessario per riprendersi, poi il ricovero in clinica per monitorare un quadro clinico che stava iniziando a farsi preoccupante. Il sostegno della famiglia non le è mai mancato, certo, ma ha dovuto scavare dentro se stessa per ritrovare la forza necessaria e provare a tornare quella di prima.

Come sta oggi

Non si esce da una depressione in 20 giorni, sebbene aiutati da dei professionisti. Lo sa bene Belen Rodriguez, che prima di riprendersi ha dovuto affrontare un percorso lunghissimo fatto di moltissime rinunce. In primis al suo lavoro, che ha lasciato in tronco per occuparsi di se stessa, e poi – in parte – ai suoi figli, che ha affidato ai papà per ricoverarsi in clinica a Padova e provare a riprendere i troppi chili persi nei mesi più difficili.

Oggi sta nuovamente bene e si gode una vita diversa al fianco di Elio Lorenzoni, suo amico di lunga data e divenuto suo compagno rapidamente. Al suo fianco ha ritrovato la serenità che ricerca da sempre e vorrebbe anche sposarlo. L’anello c’è e anche la proposta: non resta che attendere il divorzio da Stefano De Martino (che non hanno mai firmato) e organizzare la cerimonia. Santiago e Luna Marì – per la quale ha avuto un’accesa discussione col papà Antonino Spinalbese – sono sempre con lei e sembrano finalmente felici di vederla serena. I prossimi progetti? Chi può dirlo. Adesso, al primo posto, c’è Belen.