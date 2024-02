Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non è presente nei palinsesti della stagione televisiva 2023/2024. La showgirl argentina, infatti, ha rotto i suoi rapporti con Mediaset, lasciando la conduzione di Tu si que vales e Le Iene. La conduttrice televisiva si sta prendendo un periodo di riposo per riflettere sui cambiamenti avvenuti lo scorso anno. Il 2023, infatti, è stato piuttosto complicato per Belen Rodriguez che ha anche ammesso di aver sofferto di depressione.

La showgirl argentina ha chiuso, nel corso dell’ann0, la lunga e complicata relazione con l’ex marito Stefano De Martino e ha iniziato un nuovo rapporto con Elio Lorenzoni, suo amico di vecchia data. Anche questo rapporto amoroso, però, sembra, adesso, in crisi e, secondo i rumors, i due si sarebbero già lasciati. La conduttrice televisiva è volata in Scozia, nell’ultimo weekend, totalmente da sola, e sui social ha lasciato degli indizi che fanno pensare che potrebbe uscire preso una sua autobiografia.

Belen Rodriguez, autobiografia in arrivo?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni avrebbero diviso le loro strade. La coppia, infatti, non appare da diverso tempo insieme sui social network e, l’ultimo viaggio solitario della conduttrice televisiva in Scozia, confermerebbe la frattura esistente tra di loro. La crisi della coppia sarebbe scaturita dal malcontento dell’imprenditore riguardo il comportamento social della compagna, protagonista, prima della fine dell’anno, di diversi attacchi digitali, nei confronti di Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è volata all’estero, facendo saltare, secondo le indiscrezioni, un viaggio a Dubai con il fidanzato. Dal paese oltre Manica, la showgirl argentina ha condiviso diverse storie e foto. Un contenuto digitale, in particolare, farebbe pensare che la conduttrice televisiva sia pronta a scrivere un’autobiografia. Belen Rodriguez, infatti, ha condiviso una lunga riflessione su sé stessa, sotto forma di poesia, che alla fine presentava la sua firma: “Mi piace viaggiare non mi piace scappare. Mi piace parlare non mi piace chi sparla. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause. Mi piace la gente seria non mi piacciono i burloni… Mi piace chi fa succedere cose. Mi piacciono un sacco di cose si! Ma soprattutto mi piace un sacco Aver imparato a dire no. Maria Belen”.

Belen Rodriguez, il viaggio in Scozia

Belen Rodriguez ha passato gli ultimi giorni in Scozia, apparentemente totalmente da sola, tanto da aver raccontato in alcune storie di aver dovuto chiamare le sue amiche per della compagnia. La showgirl argentina ha condiviso gli scatti del suo viaggio con i suoi followers e, adesso, è rientrata in Italia.

Nei contenuti digitali postati da Belen Rodriguez mentre si trovava all’estero, sembrano essere state celate delle frecciatine ai suoi ex compagni. Anche in una storia condivisa in aereo, la showgirl argentina ha mostrato la foto della citazione di un libro che stava leggendo, che sembra parlare di lei: “Quando crolla, lei lo fa in silenzio. Nessuno se ne accorge, tranne quei pochi a cui vuole farlo sentire”.

Nelle foto del viaggio scozzese sembra celarsi anche un indizio della presunta rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. La conduttrice televisiva, infatti, non portava l’anello di fidanzamento, donatagli dall’imprenditore.