Si sono lasciati, si sono ritrovati (più volte) e infine separati per sempre. Belen e Stefano De Martino hanno ripreso in mano le loro vite dopo la fine del lungo matrimonio e dei presunti tradimenti di lui – molteplici – e che oggi trovano conferma proprio in un commento lasciato dalla sua ex moglie su Instagram. Si parla ancora del flirt con Alessia Marcuzzi, che era seduta al suo fianco durante la presentazione dei palinsesti Rai, e che era rimasto nel campo della indiscrezioni. Pare invece che – a detta di Rodriguez – le voci circolate in maniera insistente corrispondessero alla realtà.

La prova del tradimento di Stefano De Martino

“Confermo”, risponde senza indugi Belen Rodriguez a chi le chiede se davvero Stefano De Martino l’abbia tradita con Alessia Marcuzzi, dando seguito alle indiscrezioni che per lungo tempo si erano susseguite e che non avevano mai trovato conferma. I due erano stati visti insieme in occasione della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva e lui, per la prima volta, era apparso in pubblico senza la fede nuziale. Un indizio non da poco, dato che non si era ancora parlato diffusamente della crisi del suo matrimonio, e che aveva fatto immediatamente pensare a una rottura imminente con Belen.

Le voci sono rimaste tali fino al giorno in cui la showgirl argentina non ha deciso di cambiare registro e smettere di tenere ogni cosa per sé. In questo suo nuovo corso di vita ha infatti deciso di raccontare la verità, quando ne ha voglia e soprattutto quando gliela chiedono, spazzando via così tutti i dubbi intorno alla rottura con il suo ex marito e a seguito della quale è scivolata in una profonda depressione. Ora che il periodo buio è passato, sta provando a essere felice al fianco di Elio Lorenzoni, che ha portato in Argentina – dalla sua famiglia – insieme ai suoi due figli Santiago e Luna Marì.

Cosa aveva detto Belen a Domenica In

Il nome di Alessia Marcuzzi non è mai trapelato né sui post né nelle stories di Belen, dove comunque era comparsa una mandria di cervi con palchi di corna inequivocabili e che indicavano così i tradimenti subiti negli ultimi tempi. Non l’ha nominata a Domenica In, nella prima intervista rilasciata dopo la separazione a Mara Venier, ma a domanda diretta ha risposto in una maniera che non lascia più dubbi.

“Il matrimonio è in salute e malattia, penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi quando è arrivata la malattia, perché la depressione lo è, una brutta malattia, non ha saputo farlo, non ha saputo accompagnarmi, mi sono sentita sola, tradita sia letteralmente che nella fiducia“, aveva raccontato, “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.

Stefano De Martino aveva replicato da Fabio Fazio, scegliendo la strada della discrezione: “Quando finiscono le relazioni, ci sono sempre due verità. Ognuno ha la propria. C’è chi se la sente di raccontarla e renderla pubblica, c’è chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. I più importanti sono il bene che ho voluto e che voglio a Belen e il fatto che Belen sia la madre di mio figlio”.