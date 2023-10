Archiviata la storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha un nuovo amore al suo fianco: l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, un “amico” di lunga data della showgirl e conduttrice. Enormemente riservato e fuori dal mondo dello spettacolo, Lorenzoni gestisce più business: scopriamo chi è, cosa fa e quanto guadagna.

Chi è e cosa fa Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Dal 2023, esattamente dal mese di agosto, Elio Lorenzoni è saltato agli onori della cronaca rosa per essere prima il “flirt” di Belen Rodriguez e in seguito il fidanzato, come ufficializzato dalla showgirl e conduttrice su Instagram. Non è facile raccontare la vita di Lorenzoni, anche perché è ben distante dalle logiche del mondo dello spettacolo. In effetti, lavora in tutt’altro settore.

Fonte: IPA

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Lorenzoni è un imprenditore lombardo: si è laureato in Economia e Amministrazione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Proprio come Antonino Spinalbese, sconosciuto ai più prima di avere una relazione con la Rodriguez, anche su Lorenzoni sono ben poche le informazioni presenti sul web. Lorenzoni avrebbe fatto della passione per i motori il suo lavoro: ama particolarmente anche il golf, le e-bike e i mezzi in generale.

Ad avere aggiunto maggiori dettagli sulla sua situazione lavorativa è stato il Corriere. Infatti, ricopre il ruolo di Presidente di Lorenzmotors, e inoltre gestisce la Lorenzoni Srl. Ambedue le aziende sono legate al settore dell’automotive. Stando, invece, alle informazioni reperite da Deianira Marzano, la famiglia gestirebbe un negozio Piaggio e anche un albergo che si trova nel paesino bresciano di origine. Per il resto, ulteriori dettagli sono assolutamente riservati.

Quanto guadagna Elio Lorenzoni

Lorenzoni è presente solamente su Instagram: il suo profilo non è molto seguito ed è anche privato. Sembrerebbe assente sugli altri social popolari, come Facebook e LinkedIn. Per quanto riguarda invece quanto guadagna Elio Lorenzoni, secondo quanto riportato da Money, al momento ha una partecipazione di minoranza nell’azienda di famiglia. La Pmi Lorenzoni Srl di Bedizzole ha un fatturato da 11 milioni di euro, e 190 mila euro di utile: nello specifico, l’azienda è nel campo del commercio e della distribuzione di componenti destinati alle moto e ai motocicli.

Il legame e la storia d’amore con Belen Rodriguez

Secondo le indiscrezioni risalenti ad ottobre 2023, Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez sarebbero andati a vivere insieme. Sulla loro storia, non si sa molto: con Elio, Belen è uscita allo scoperto a settembre 2023, quando ha condiviso su Instagram degli scatti insieme a lui, tra cui una foto risalente al 2013 all’interno del carosello. La coppia si conosce da molto tempo e sono stati amici prima di compiere il passo successivo e scegliere di stare insieme come coppia.

Il settimanale Chi ha parlato di un legame “già solido”. Lorenzoni non è, dunque, né una nuova fiamma o conoscenza per la Rodriguez. “Era una cosa che doveva succedere”, ha commentato un insider. La Rodriguez si sarebbe trasferita a Brescia nel mese di settembre 2023: “I figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri”.