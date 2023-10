Belen Rodriguez, sorpresa per il fidanzato Elio Lorenzoni: “Sei l’immenso”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez è tornata a condividere dei post sul suo account Instagram ufficiale, dopo un periodo di pausa, dovuta a dei presunti problemi di salute della showgirl. La conduttrice televisiva si è mostrata, di recente, molto felice in alcuni post in compagnia dei figli e del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez, insomma, sembra aver ritrovato la serenità, dopo la burrascosa fine della sua storia con Stefano De Martino. I due erano tornati insieme qualche mese dopo la nascita della piccola Luna Marì, figlia della showgirl e di Antonino Spinalbese e sembravano molto nuovamente affiatati. Ma, poco prima dell’inizio della scorsa estate, le voci di crisi hanno cominciato a rincorrersi e, poi, è arrivata la conferma evidente della rottura.

Oggi la showgirl appare nuovamente innamorata e di recente ha organizzato una bella sorpresa per il compleanno del fidanzato.

Belen Rodriguez porta la torta per il compleanno del compagno

Belen Rodriguez ha ufficializzato da qualche mese la relazione con Elio Lorenzoni, imprenditore con cui la showgirl ha intrecciato una conoscenza da molto tempo. La conduttrice è uscita allo scoperto condividendo degli scatti col fidanzato sul suo account Instagram ufficiale e, da allora, ogni tanto, aggiorna i suoi sostenitori con video e foto di momenti felici di coppia.

Anche di recente, Belen Rodriguez ha condiviso una cena speciale con i figli ed Elio Lorenzoni, che testimonia che le presentazioni in famiglia sono state già fatte. Anche per il compleanno dell’imprenditore la conduttrice ha voluto postare dei video che testimoniano il momento speciale. Belen Rodriguez, infatti, ha condiviso nelle sue storie dei video della festa organizzata per festeggiare il giorno più bello del fidanzato. Nel filmato si vede la conduttrice portare al tavolo in prima persona la torta per festeggiare l’imprenditore con un sorriso smagliante che le colora il viso.

Il dolce di compleanno era ricoperto di una glassa rossa e di frutta fresca con tante candeline azzurre. Belen Rodriguez, così, dimostra ancora una volta di aver finalmente ritrovato il sorriso.

Belen Rodriguez: la dolce dedica per Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono una coppia a tutti gli effetti. La showgirl e l’imprenditore sembrano del tutto inseparabili e, secondo le indiscrezioni, sembra che abbiano già cominciato una convivenza. Per il giorno del compleanno di Elio Lorenzoni, la conduttrice televisiva ha voluto fargli una dolce sorpresa, portandogli una torta con tante candeline accese.

Belen Rodriguez ha anche postato una dolce dedica nelle sue storie per il compagno. La showgirl, infatti, ha condiviso una foto mentre bacia Elio Lorenzoni davanti la torta di compleanno e ha corredato lo scatto con una tenera frase: “Auguri a te che sei l’immenso per me”.

Belen Rodriguez ha dimostrato ancora una volta il suo amore per il nuovo fidanzato e il suo periodo felice, dopo settimane di apprensione per il suo stato di salute. La conduttrice televisiva ha scelto un outfit davvero particolare per il giorno speciale del compagno. La showgirl, infatti, ha indossato un look maschile con pantalone nero, camicia bianca e cravatta grigia. All’anulare sinistro di Belen Rodriguez splendeva un grande anello di rubini e diamanti.