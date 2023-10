Belen Rodriguez, spunta l’anello al dito di Elio Lorenzoni: “Tutto troppo veloce”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez sembra, finalmente, felice. La showgirl ha passato un momento complicato, lontana dai riflettori e dedita ai propri figli e al suo nuovo amore: Elio Lorenzoni. Con lui, lasciando stare le critiche che le giungono da ogni parte, le cose sembrano andare a gonfie vele. Non smette di evidenziarlo proprio la modella ed ex conduttrice de Le Iene, che quotidianamente propone foto e video di piccoli momenti di intimità della coppia. Una cosa non facile, soprattutto vista l’immensa mole di giudizi non richiesti e critiche sparse che le giungono dai commenti sotto i post che pubblica, soprattutto su Instagram. Anche l’ultimo carosello non fa eccezione, anche perché, diciamocelo, alla Rodriguez forse provocare i propri fan piace… E a noi va bene così, perché ci dice tanto del suo carattere e della sua forza.

Belen Rodriguez, l’anello al dito di Elio in una foto su Instagram

Proprio nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Belen Rodriguez ha condiviso alcuni scatti dai toni intimi che ritraggono soprattutto lei in montagna, tra nuvole, prati e ruscelli. Ma, in mezzo alla natura, evidentissimi sono due anelli, uno al suo dito e l’altro a quello di una mano maschile, quella di Elio Lorenzoni. Sottili, argentati e agli anulari. Poco ci vuole ad immaginare il putiferio scatenatosi nei commenti: chi augura il meglio alla coppia, che condanna la donna per essersi buttata in una nuova relazione in tempi così stretti dopo la fine di quella con Stefano De Martino, chi pone i propri dubbi sulla veridicità dei reciproci sentimenti. “Tutto troppo veloce”, commenta qualcuno sotto al post.

Ebbene, come al solito e come è giusto che sia, a noi è lecito sapere solo quanto i diretti interessati ci trasmettono. Certo, l’anello all’anulare per la nostra cultura ha un significato molto chiaro e sono in tanti quelli che hanno ipotizzato un’unione più stabile tra i due. La verità però è che gli anelli possono essere pegni d’amore anche quando non legati alle nozze e i gioielli potrebbero dunque avere un significato intimo per i due. Un fan tra i commenti ha infatti invitato alla calma gli animi: “Ma sarà un anello che per loro ha un altro significato;) la fede nuziale si mette sull’anulare sinistro non destro. Al posto che commentare a cazzum rodete meno e vivete di più la vostra vita ;)❤️”.

Ad accompagnare le foto solo tre parole di commento di Belen: “ME FUI CONTIGO”. “Sono fuggita con te”, a indicare una fuga d’amore nell’intimità delle montagne, lontani dai riflettori e dalle malelingue, dopo un periodo difficile, anche fisicamente, per la showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: un amore a gonfie vele

Appena pochi giorni fa Belen Rodriguez aveva festeggiato il compleanno di Elio Lorenzoni. I due, benché ci sia ancora chi prova a dubitarne, sono una coppia a tutti gli effetti. La showgirl e l’imprenditore sembrano inseparabili e, secondo alcune indiscrezioni, sembra che già convivano. Per il giorno del compleanno di Elio Lorenzoni, la conduttrice televisiva ha voluto fargli una dolce sorpresa, portandogli una torta con tante candeline accese.

Belen Rodriguez ha anche postato una dolce dedica nelle sue storie per il compagno. La showgirl ha condiviso una foto mentre bacia Elio Lorenzoni davanti la torta di compleanno e ha corredato lo scatto con una tenera frase: “Auguri a te che sei l’immenso per me”. Ancora una volta Belen ha dimostrato il suo amore per il nuovo fidanzato e il suo periodo felice, dopo settimane di apprensione per il suo stato di salute.