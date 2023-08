Scintille tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: sono una coppia. Le foto su Instagram

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono una coppia. O almeno così sembrerebbe. Da quando è finita la storia d’amore con Stefano De Martino, la showgirl ha trascorso un’estate dedita alla famiglia, ai figli – Santiago e Luna Marì – e al suo fianco c’è sempre stato proprio lui, Elio. In veste di amico, o qualcosa di più? La condivisione delle foto su Instagram ha tutta l’aria di una conferma. Ma è davvero così?

Belen Rodriguez ufficializza la storia d’amore con Elio Lorenzoni?

“Scatenatevi”. Non c’è nulla da dire: Belen Rodriguez sa sempre come attirare l’attenzione. Lo ha fatto anche con un post su Instagram in cui ha raccolto diverse foto con Elio Lorenzoni, colui che è stato presentato come la nuova fiamma dopo Stefano De Martino. Per settimane non si è parlato di altro che dell’imprenditore nel settore dell’automotive e della showgirl, di un rapporto che – in realtà – è di lunga data. E a confermarlo è stata la stessa Belen: nel carosello è presente uno scatto di ben dieci anni fa.

Sarebbe dunque questo il post con cui Belen ha voluto ufficializzare il suo legame con Elio? Secondo molti potrebbe esserlo. Ma c’è anche chi avanza il dubbio: sarebbe solo una tecnica per mostrare la loro amicizia. La domanda, però, rimane: paparazzi, segnalazioni, chiacchiericci. Tutto lascia intuire che tra Belen ed Elio, nonostante il rapporto di lunga data, ci sia effettivamente qualcosa di più. Una love story.

Tra l’altro, tra la Rodriguez e De Martino il legame – almeno agli occhi dei fan – si è interrotto da un giorno all’altro. Della vacanza insieme a Ponza, che avrebbe dovuto essere il loro modo per risanare le fratture e le ferite, non è rimasto più nulla: gli ultimi giorni felici insieme, con Santiago e Luna Marì. Poi, il buio: addirittura, l’ipotesi delle “corna”, alimentate dalla stessa showgirl su Instagram.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, il passato insieme

L’imprenditore bergamasco e la showgirl si conoscono in realtà da tempo. Del loro passato, infatti, non sappiamo molto. Ma qualcosa è già stata anticipata dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram. Numerosi sono, di fatto, i dettagli che sono stati condivisi, mai confermati, almeno fino ad oggi. Perché lo scatto di 10 anni fa condiviso dalla showgirl serve proprio a questo: Elio non è affatto una nuova conoscenza.

“Era una cosa che doveva succedere. Lui era fidanzato (ama le donne). Ma nell’ultimo periodo si era lasciato con una ragazza che ha amato tantissimo. Ecco perché non l’aveva raggiunta a Ibiza quando le arrivarono i vocali che Elio ha fatto sentire. Però è andato Antonino, e ricordo che Elio – pur innamorato e scottato – si mangiava le dita”, aveva scritto una fonte alla Marzano, raccontando il passato di Belen ed Elio.

L’estate del 2023, dunque, ha così visto il tramonto dell’amore tra Belen e Stefano. Ci hanno riprovato per la terza volta, ma non ha funzionato: tanti, forse troppi i “gossip” su di loro. Ma al fianco della Rodriguez per il momento sembrerebbe esserci Lorenzoni: la coppia è stata vista insieme anche sull’Isola di Albarella, luogo di vacanza del cuore della famiglia Rodriguez.