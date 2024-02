Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è al centro del gossip nostrano da diversi anni per la sua tormentata relazione con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici e la showgirl argentina si sono conosciuti, nel 2012, quando entrambi lavoravano al serale di Amici e, da allora, hanno vissuto una relazione fatta di moltissimi alti e bassi. Il matrimonio, arrivato nel 2013, si è rotto, la prima volta nel 2015, ma, dopo questa prima separazione, la coppia si è ritrovata per ben due volte.

L’ultimo ritorno di fiamma di Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è spento prima dell’ultima estate e la conduttrice televisiva, in seguito, ha vissuto un periodo di profonda depressione. Il divorzio della coppia, stavolta, sembra davvero definitivo, anche perché la showgirl argentina ha deciso di raccontare tutta la verità sulla loro relazione nel salotto di Domenica In e, in seguito, sui social.

Stefano De Martino, che si è sempre tenuto un po’ fuori dai gossip che lo riguardano, di recente ha risposto ad alcune domande scottanti sul suo passato.

Stefano De Martino, le dichiarazioni su Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez ha interrotto il suo rapporto amoroso con Stefano De Martino. In seguito la conduttrice televisiva ha cominciato una relazione con Elio Lorenzoni, che, adesso, sembra in crisi. La showgirl argentina ha svelato a Mara Venier di aver subito dall’ex marito diversi tradimenti. In seguito Belen Rodriguez ha anche confermato, con un commento social, il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, al centro del gossip da molti anni.

Stefano De Martino, adesso, è impegnato a teatro con lo spettacolo Meglio Stasera quasi come un one-man show, scritto da Riccardo Cassini, adesso in cartellone al Teatro Lirico di Milano. Nel corso di una recente intervista, rilasciata a Il Giorno, l’ex ballerino di Amici ha parlato anche del suo rapporto con il gossip: “C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello. Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. È un po’ come il Pandoro della Ferragni, sai che dietro c’è magari sofferenza, ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata e quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno. E poi sono contro ogni forma di censura”.

Stefano De Martino ha svelato anche i suoi rapporti attuali con Alessia Marcuzzi: “Certo. Siamo grandi amici, e lei, suo malgrado, è entrata in questo tormentone. Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa”.

Stefano De Martino, l’impegno teatrale

Stefano De Martino si racconta a teatro con uno spettacolo che racconta la sua vita, dal primo lavoro al mercato ortofrutticolo fino all’etichetta di essere l’ex marito di Belen Rodriguez: “Sono il primo a dirlo, e lo si vedrà anche a teatro, perché cito proprio le persone che mi identificano come tale. E sa qual è la cosa più bella di tutte?. È che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono, perché io per primo fornisco altre versioni di me. Sta a noi dover mostrare agli altri le nostre qualità”.

Lo show teatrale del conduttore televisivo è, per lui, anche un percorso di riscoperta di sé stesso: “Terapeutico perché ogni sera mi ricordo da dove vengo”.