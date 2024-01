Fonte: Ufficio Stampa Striscia La Notizia Stefano De Martino e Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro

12 donne, forse di più, tante da non riuscire a contarle. Stefano De Martino riceve il suo terzo Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia e dichiara di non essere per niente forte in matematica, ironizzando su se stesso e sulle troppe voci che si sono susseguite a seguito dell’intervista che la sua ex moglie, Belen Rodriguez, ha rilasciato a Domenica In di fronte a Mara Venier. Ora che il presunto flirt, il più scabroso di tutti, è stato confermato proprio dalla showgirl argentina, Valerio Staffelli si è messo sulle tracce del conduttore Rai per la consegna del prestigioso e temuto premio.

Le parole di Stefano De Martino sul flirt con Alessia Marcuzzi

“Lei è un traditore seriale?”, chiede Valerio Staffelli al momento della consegna del Tapiro d’Oro a Stefano De Martino. “Quanta

pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”, ha risposto lui, che sorride all’inviato del tg satirico invitandolo a una nuova domanda, quella che stavamo aspettando tutti: “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?”. La replica non lascia spazio alle interpretazioni: “Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”. E allora, quante donne ha avuto: “La matematica non è mai stata il mio forte…”.

Per il conduttore ed ex ballerino si tratta del terzo Tapiro in carriera, se si escludono quelli di coppia e quello ricevuto con suo figlio Santiago, attualmente in vacanza in Argentina con la famiglia di sua madre Belen. Non una sorpresa, per lui, che è rimasto al centro dell’attenzione per settimane dopo le dichiarazioni della sua ex e che non ha mai commentato davvero.

La reazione alle interviste di Belen Rodriguez

Sembra comunque che Stefano De Martino non abbia gradito le dichiarazioni che Belen Rodriguez ha reso a Domenica In, nella sua prima intervista dopo la separazione. Lei aveva parlato di almeno 12 ragazze che avrebbe conosciuto addirittura personalmente, senza però nominare Alessia Marcuzzi che è tornata a essere argomento di discussione solo successivamente.

“Confermo”, aveva scritto la showgirl argentina sotto una domanda diretta, riaprendo così il vaso di Pandora sui tanti e ancora presunti tradimenti da parte di Stefano De Martino, a causa dei quali sarebbe addirittura scivolata nella profonda depressione dalla quale è uscita solo di recente. Lui ha sempre smentito ogni cosa, per il bene di suo figlio ma anche del suo, in nome dell’affetto che c’è stato nei tanti anni in cui sono stati insieme.

Belen, invece, non ha più voglia di tenersi tutto dentro e ha deciso di parlare, raccontando tutto quello che sa e che ritiene di dover condividere con il pubblico. Lo ha fatto con Stefano De Martino ma anche con il padre di sua figlia, Antonino Spinalbese, che ha attaccato duramente via social dopo che lui si era lamentato di non aver potuto trascorrere le feste di Natale con la bambina. Luna Marì è poi volata in Argentina insieme a sua mamma, col fratello Santiago ed Elio Lorenzoni, il nuovo compagno che Belen vorrebbe già sposare.