Fonte: IPA Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Per Alessia Marcuzzi, è giunto il momento di mettere un punto alla presunta liaison avuta con Stefano De Martino quando era “sposatissima” con Paolo Calabresi Marconi. Come? Com’è nel suo stile, ovvero in modo simpatico, una battuta sui social: non ha risposto alle critiche che ha ricevuto sul suo profilo, a dire il vero, andando avanti per la sua strada. Come a dire: non ho nulla da aggiungere. E ora, invece, qualcosa è cambiato, grazie anche (forse) alla smentita di De Martino ai microfoni di Striscia la Notizia.

Alessia Marcuzzi, la battuta su Stefano De Martino

Già nel 2020 si è parlato di una presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Ad avere lanciato lo scoop è stato Dagospia. Poi, però, il tutto è stato messo a tacere anche da Belen Rodriguez stessa, che in seguito ha cambiato idea, confermando il flirt tra i due conduttori. In un post sui social, gli utenti non hanno mai smesso di fare domande su questa liaison, forse spinti proprio dal silenzio della Marcuzzi. “Ti stai preparando per Stefano?”.

Questa domanda, apparsa sotto un video su Instagram dove la conduttrice si sta preparando per un appuntamento che in seguito annulla, ha ricevuto una risposta da applausi. “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”. Tantissimi i commenti e le reazioni di supporto alla Marcuzzi. In pieno stile: se non puoi fermare le voci, almeno affrontale con ironia. Ed è questa la soluzione più saggia: del resto, non ha mai smesso di condividere foto e video su Instagram, come in occasione della vacanza alle Maldive.

La smentita di Stefano De Martino a Striscia la Notizia

Ad avere smentito la relazione clandestina tra De Martino e la Marcuzzi è stato proprio il conduttore dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Alla domanda “lei è un traditore seriale?”, chiesta da Valerio Staffelli, De Martino ha risposto: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta. (…) So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”. Ha smentito categoricamente, dunque, il flirt con la Marcuzzi. E per quanto riguarda il numero di donne della sua vita, ha risposto: “La matematica non è mai stata il mio forte…”.

Ma come è nato tutto questo? Non solo da Belen Rodriguez, in realtà. La liaison è stata alimentata da Gabriele Parpiglia ai microfoni di Rtl 102.5. “È successo questo, che durante la pandemia il figlio di Stefano e Belen, ovvero il piccolo Santiago, stava giocando col tablet del papà. In quel momento Belen prese il tablet, avrebbe trovato dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Quando ci sarebbe stata la liaison Stefano era all’Isola dei Famosi, faceva l’inviato ed era tornato con Alessia, in quel periodo però Stefano non stava con Belen ma lei era sposatissima con Paolo Calabresi. Sarebbe successo quando non stava con Belen”.