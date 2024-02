Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è nuovamente volata all’estero. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diverse foto da Dubai, dove si trova da qualche giorno. Anche questa volta, la showgirl argentina sarebbe partita senza Elio Lorenzoni, quello che è ufficialmente il suo attuale fidanzato. Belen Rodriguez e l’imprenditore, infatti, hanno ufficializzato la loro relazione alla fine dell’estate, condividendo, in seguito, moltissimi contenuti digitali di coppia.

Protagonisti di diversi weekend romantici sulla neve, la conduttrice televisiva sembrava finalmente felice in coppia con Elio Lorenzoni e già si parlava di un possibile matrimonio tra i due. Nelle ultime settimane, però, Belen Rodriguez e il fidanzato non hanno più condiviso contenuti di coppia e al dito della conduttrice non ci sarebbe più l’anello donatole da lui.

La distanza tra i due si noterebbe anche dai viaggi in solitaria effettuati dalla showgirl argentina, prima in Scozia, adesso a Dubai.

Belen Rodriguez, a Dubai è nuovamente da sola?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni potrebbero vivere un momento di crisi. La showgirl, infatti, non ha più condiviso dei contenuti digitali con il compagno e, di recente, ha intrapreso un viaggio in Scozia, completamente in solitaria. La conduttrice televisiva ha vissuto dei giorni di relax nel paese oltre Manica e, qui, ha scritto i versi di una poesia che sembravano parlare di lei.

Al centro del gossip per la tormentata storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha di recente svelato i tanti tradimenti subiti dall’ex ballerino di Amici e, in seguito, ha anche confermato il chiacchierato flirt tra il conduttore e Alessia Marcuzzi con un commento social. La presentatrice tv sembrava aver trovato la sua dimensione con Elio Lorenzoni, ma, dopo la Scozia, Belen Rodriguez è partita di nuovo senza di lui.

Nei post della conduttrice televisiva, infatti, non compare più l’imprenditore. Belen Rodriguez, infatti, sarebbe all’estero in compagnia solo dell’amica Patrizia Griffini. Dai contenuti digitali condivisi dalla showgirl argentina si capisce che è nel paese estero per lavoro e, in particolare, per presenziare, all’inaugurazione di un nuovo hotel. Presenti nella città orientale anche diversi ospiti internazionali, tra cui Jennifer Lopez.

Per l’importante occasione, Belen Rodriguez ha scelto un abito lungo beige con bretelle molto sottili, completamente ricoperto da ricami argentati, che degradano di colorazione nella parte inferiore dell’abito. Lo scollo del vestito era molto profondo e a cuore. La conduttrice tv ha condiviso una storia con l’abito da favola con una didascalia spensierata: “Grazie per questi giorni magici”.

Belen Rodriguez, le risposte agli haters

Belen Rodriguez è partita per Dubai, dove ha vissuto dei giorni da favola. I contenuti digitali del viaggio, condivisi dalla showgirl argentina, sono stati commentati da molti haters. La presentatrice tv ha postato anche un video di una performance di Jennifer Lopez, ricevendo diversi commenti: “Jennifer Lopez è veramente una grande artista come poche… sa fare veramente tutto senza aver bisogno di creare gossip”. Belen Rodriguez ha, però, riposto per le rime: “Il gossip te lo creano e lo hanno fatto anche a lei. Guardati la sua serie su Netflix prima di sparlare. Fa male sparlare fidati”.

Altri utenti del web hanno posto una domanda alla conduttrice televisiva: “Ma da cosa scappi? Per fortuna che hai dei genitori come i tuoi”. Ma lei ha spiegato di essere impegnata a Dubai per lavoro: “Chi scappa? Sono qui per lavoro” e ancora “Sono qui per lavoro, ma mi divertirò anche molto. Adesso riposo un po’ che ho dormito poco in aereo”.