Belen in crisi con Elio? Lui solo ad una festa, lei: “Voglio essere libera”

L’amore non sembra sorridere a Belen Rodriguez. La showgirl argentina starebbe infatti videndo una crisi con l’attuale compagno Elio Lorenzoni: ad avvalorare l’ipotesi, un recente avvistamento dell’imprenditore senza la compagna ad un party. Ma sono soprattutto le parole di Belen a destare sospetti: “Voglio essere libera” scrive lei sui social. E in molti si chiedono se si tratti di una frecciatina per il suo compagno…

Belen Rodriguez, la presunta crisi con Elio

Aria di crisi tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore sembrerebbe proprio di sì. L’imprenditore è stato infatti immortalato ad una festa senza la compagna al suo fianco: Elio, secondo la segnalazione condivisa da Denianira Marzano, avrebbe trascorso la serata in compagnia di alcuni amici e chiacchierato con una misteriosa donna bionda. Proprio in quelle ore, Belen si trovava in montagna con i figli e la famiglia, decisa a concedersi qualche ora di relax in compagnia dei suoi cari. Pochi minuti dopo la segnalazione, tuttavia, la showgirl argentina ha condiviso sui social un post che ha allarmato i fan della coppia.

In una Instagram stories, Belen ha scritto un messaggio piuttosto ambiguo, che potrebbe essere proprio destinato al suo compagno: “Voglio essere libera” recita la didascalia ad un video motivazionale in cui viene affrontato proprio la nozione di libertà. “Le anime libere sono rare, perché oggi va di moda il consenso, non la libertà” recita il filmato. Un concetto piuttosto ampio, che Belen potrebbe sentire suo anche e soprattutto in virtù delle scelte impopolari che si è trovata a fare.

Belen ed Elio: la crisi era già stata smentita

Anche la scorsa settimana si era parlato di una presunta crisi tra Elio e Belen Rodriguez. Dopo le vacanze di Natale, i due non erano stati più avvistati insieme e, soprattutto, era sparito dall’anulare della showgirl l’anello di fidanzamento che il compagno le aveva regalato durante una romantica fuga alle Maldive. Voci definitivamente smentite dal magazine Chi, che aveva pubblicato alcuni scatti della coppia in Franciacorta, in un resort in cui Belen aveva già soggiornato con l’ex marito Stefano De Martino.

Nelle foto Lorenzoni appariva particolarmente affettuoso con Luna Marì, la figlia avuta da Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese. L’imprenditore aveva quindi dato prova di essere il compagno attento e premuroso che Belen aveva descritto in pubblico.

Il difficile momento di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso grazie ad Elio Lorenzoni dopo un difficile periodo, segnato dalla separazione con il marito Stefano De Martino e da una forte depressione. Lo aveva raccontato lei stessa in un’intervista a Mara Venier: “Sono finita in clinica per 20 giorni. Non riuscivo più ad aumentare di peso, sono andata con le mie gambe (…) Mi sono trattata male, non mi sono voluta bene. Quando ho lasciato Stefano non ero in me. Non c’ero più. Però adesso ci sono, più forte che mai. È stata tosta ma ce l’ho fatta. Mi sentivo addirittura brutta, non all’altezza”.

Un tunnel da cui Belen era riuscita ad uscire anche grazie al supporto di Elio, che da amico è diventato per lei qualcosa di più. Una storia importante, suggellata da fughe romantiche e un prezioso anello, che potrebbe anticipare, chissà, dei fiori d’arancio. Crisi permettendo, ovviamente.