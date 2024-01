Fonte: IPA Belen ed Elio Lorenzoni

Belen ed Elio Lorenzoni si sono lasciati? Sembrerebbe proprio di no. La sparizione dell’anello di brillanti dall’anulare della showgirl argentina non è che un falso all’arme, un caso. L’amore tra loro due procede infatti a gonfie vele e non potrebbe andare meglio: a dimostrarlo c’è l’ultima foto che lei ha condiviso sulle sue stories di Instagram e che suggerisce che siano a cena insieme. Nessuna rottura insomma, sebbene i viaggi in Argentina – sua terra natìa – non le abbia mai portato benissimo alle sue storie d’amore.

Perché Belen ed Elio Lorenzoni potevano essere in crisi

Dal rientro dall’Argentina, dove Belen Rodriguez ha raggiunto la sua famiglia, Elio Lorenzoni non si era più visto. Uno strano campanello d’allarme per i suoi tanti fan, che hanno pensato subito al peggio. Dopotutto, lei aveva anche smesso di indossare l’anello di brillanti che lui le ha regalato con la promessa di sposarla. Solo una casualità, a questo punto, dato che il suo fidanzato è tornato a fare capolino tra le sue stories nella serata del 19 gennaio, spazzando via tutte le voci di crisi che si sono susseguite dopo il ritorno in Italia.

La sua vita è infatti ripresa a ritmo frenetico, tra i bambini che sono tornati a scuola e le sue attività imprenditoriali che ha ripreso in mano a pieno regime. Pare che non ci sia stato spazio per altro, quindi, in questi primi giorni del 2024 in cui Elio Lorenzoni è presente al suo fianco, com’è da molti mesi a questa parte. Lui, poi, non è solito vedersi troppo sui social, preferendo mantenere un basso profilo e dare la massima importanza al suo amore per Belen.

Le nozze promesse dopo il divorzio da Stefano De Martino

Il prossimo traguardo di Belen ed Elio Lorenzoni sono le nozze. Lui glielo ha chiesto praticamente subito e lei ha risposto che sì, desidera diventare sua moglie. A testimoniare questa promessa c’è anche un anello di brillanti che la showgirl argentina ha sempre indossato con grande orgoglio e che in questi giorni è sparito dal suo dito. La volontà c’è ma prima deve arrivare il divorzio da Stefano De Martino, che non è mai stato firmato legalmente.

L’ex conduttrice di Tu Sì Que Vales si è appena ripresa da una profonda depressione seguita alla rottura dall’ex marito, e padre di suo figlio Santiago, al quale aveva dato l’ennesima possibilità dopo una storia di rotture drammatiche. Non è andata bene neanche questa volta ma di certo è arrivata a una nuova consapevolezza. Le difficoltà degli ultimi mesi l’hanno infatti messa alla prova ma ne è uscita più forte di prima. Grazie a se stessa ma anche all’amore della sua famiglia, che non l’ha mai lasciata sola, e al nuovo compagno che le è stato vicino silenziosamente, sostenendola in tutte le sue scelte. Il momento di tornare in tv, però, non è ancora arrivato sebbene abbia già fatto una grande eccezione per Mara Venier alla quale ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio e sulla malattia che l’ha colpita.