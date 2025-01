Belen Rodriguez torna in tv e punge Stefano De Martino: “Chiusa in casa per mesi”

Gli ex coniugi hanno ritrovato un rapporto sereno per il bene del figlio Santiago ma Belen Rodriguez non ha esitato a lanciare pubblicamente una frecciatina all'ex marito

La storia d’amore con Stefano De Martino ha inevitabilmente segnato Belen Rodriguez. Una storia d’amore importante, passionale e intensa, nella quale la soubrette argentina ha creduto fino alla fine. Tanto da provarci e riprovarci più volte. Accettare la fine è stato tutt’altro che semplice, come ogni donna innamorata può ben comprendere. E così non è tanto difficile per la soubrette sudamericana lasciarsi andare a qualche frecciatina di troppo nei confronti del marito, oggi tra i conduttori più amati e stimati della tv italiana. Certe ferite non passano, semplicemente cicatrizzano.

L’ultima frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Nella seconda puntata di Amore alla prova-La crisi del settimo anno, il nuovo programma che conduce su Real Time, Belen Rodriguez ha lanciato una stoccata a Stefano De Martino. Mentre stava chiacchierando e consigliando una delle protagoniste dello show, Belen (che si sta dimostrando molto empatica e dolce in questo format) ha parlato della sua esperienza personale: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.

Un chiaro riferimento a quanto accaduto con De Martino negli ultimi mesi della loro lunga e tormentata relazione, giunta ufficialmente al capolinea nel 2023. Dopo aver scoperto un tradimento da parte dell’ex marito, Belen è caduta in depressione. “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni. Ma la luce piano piano è tornata”, aveva dichiarato qualche tempo fa a Domenica In. Una situazione assai difficile, che aveva creato disagio a Belen nella vita privata quanto in quella professionale.

“Avessi continuato a lavorare sarei stata un’irresponsabile perché avrei creato dei problemi alla produzione, ho preferito smettere con Le Iene e con Tu si que vales di Maria De Filippi perché in quel momento non c’ero, ero completamente smarrita. – aveva ammesso la soubrette – Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. È stato l’amore che mi ha fatto crollare. L’ultima volta non è neanche iniziata con Stefano Di Martino. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono risparmiata”.

In che rapporti sono oggi Belen e Stefano

Oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace dopo le accuse di tradimento che la showgirl ha rivolto all’ex marito. Ma non sono tornati insieme, anzi hanno divorziato ufficialmente. “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha rivelato il conduttore Rai. E sul ritorno di fiamma con la soubrette è stato perentorio: “Non succederà più. Siamo ufficialmente divorziati, abbiamo depositato i documenti”. Il loro rapporto resta cordiale.

Dopo un tira e molla durato dieci anni, con due ricongiungimenti importanti, è evidente che sia Stefano sia Belen hanno capito che la loro relazione è ormai morta e sepolta. Ha sicuramente cambiato le loro vite ma fa parte del passato. E di quel vecchio sentimento resta la cosa più bella, il piccolo Santiago, che è legato ad entrambi i genitori. De Martino è devoto al figlio così come a Luna Marì, la bambina che la Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese.