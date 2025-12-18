Belen Rodriguez, “Meglio fidanzarsi con l’albero di Natale”: frecciata al vetriolo per De Martino?

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Belen Rodriguez

Quando si tratta di far parlare di sé, Belen Rodriguez non si tira mai indietro: che sia uno scatto che conquista i followers o una frase tagliente pubblicata sui social, la showgirl argentina sa sempre come accendere l’attenzione. E così, nel pieno del periodo natalizio, mentre tutti sono impegnati a scegliere palline, luci e canzoni dell’anno, lei lancia una frecciatina che fa subito il giro del web: una battuta spiazzante sull’albero di Natale che ha fatto sorridere… e riflettere.

Soprattutto perché la frecciata al vetriolo potrebbe non essere solo un’innocente battuta, ma avere anche un possibile destinatario.

Belen Rodriguez e la battuta tagliente sull’Albero di Natale

Belen Rodriguez è una di quelle donne che, anche quando non fa rumore, riesce comunque a catalizzare l’attenzione. Icona di stile, regina dei social e volto amatissimo della televisione italiana, continua a essere una presenza costante nel mondo dello spettacolo, sia nel bene che nel male. E se per un lungo periodo la showgirl è stata protagonista di una diatriba familiare che ha vista coinvolta la sorella Cecilia Rodriguez, negli ultimi tempi a tenere banco è soprattutto la sua salute, specie dopo l’intervento sul palco del Venity Fair Stories dove è apparsa decisamente in difficoltà.

In questo periodo Belen è impegnata nel programma radiofonico Matti da Legare in onda tutti i giorni su Rai Radio2 e sembra sia coinvolta in progetti Rai top secret, ma la sua presenza sul piccolo schermo è decisamente diminuita per problemi di salute.

Sul fronte privato, invece, Belen sembra aver scelto di rallentare: dopo amori chiacchierati, ritorni di fiamma e separazioni finite sotto la lente del gossip, oggi appare più concentrata su di sé, sui figli e su un equilibrio personale molto delicato. Nonostante tutto però la showgirl argentina non perde la consueta ironia e proprio sulle storie di Instagram sfoggia una battuta da manuale, a tema con il periodo natalizio: “Fidanzatevi col vostro albero di Natale. Almeno è sicuro che ha le p…e” ha condiviso Belen con la sua community, scatenando una valanga di reazioni.

La frase, breve, diretta e volutamente provocatoria, è stata ripresa e commentata da migliaia di fan tra chi l’ha trovata esilarante, chi la interpreta come un’affermazione di femminilità forte e chi, più semplicemente, ci ha letto una punta di ironia natalizia rivolta ad un nome ben preciso: Stefano De Martino, coinvolto in un gossip con Rocio Munoz Morales.

La showgirl non ha specificato a chi fosse rivolta la battuta e proprio questa ambiguità ha trasformato il suo post in un piccolo fenomeno virale.

Belen Rodriguez, frecciata per De Martino o semplice ironia?

Se c’è una cosa che si capisce seguendo Belen sui social è che sa giocare molto bene con le parole: ogni storia ed ogni frase apparentemente superficiale che la showgirl argentina condivide può nascondere uno sguardo più profondo sulla società, sul rapporto tra uomini e donne o sulle dinamiche della vita di coppia, il tutto condito con un’ironia che solo lei sa gestire.

E mentre gli amici postano foto di famiglie davanti all’albero addobbato con centinaia di luci, Belen sceglie di guardare la stagione delle feste da una prospettiva diversa: leggera, un po’ irriverente, ma piena di quel carattere deciso che la contraddistingue. Non è un caso che tanti fan abbiano subito interpretato la battuta come una metafora sulla sicurezza di saper brillare da soli, senza appoggiarsi a niente e nessuno, nemmeno sotto l’albero più luccicante.

Non è la prima volta che la Rodriguez scatena curiosità con un messaggio enigmatico: spesso basta una parole in libertà per far partire speculazioni e ipotesi tra i follower, ansiosi di capire se dietro quella frase ci sia un riferimento a qualcuno del mondo dello spettacolo o della tv. E questa volta non è stato diverso.

D’altronde recentemente il suo ex storico, Stefano De Martino, è finito nel vortice del gossip per una presunta love story segreta con Rocio Munoz Morales, reduce dalla rottura con Roul Bova. L’attrice sarebbe stata fotografata mentre usciva a tarda notte dal portone di casa del conduttore di Affari Tuoi, alimentando una valanga di pettegolezzi. E chissà che Belen con la sua stoccata social non abbia voluto lanciare questa frecciata proprio al suo indirizzo.

