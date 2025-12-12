Stefano De Martino e Rocìo Muñoz Morales sono una coppia? Qual è la verità

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Le vie delle indiscrezioni, si sa, sono spesso tortuose, e quando due nomi particolarmente esposti al clamore mediatico finiscono nello stesso calderone, la macchina delle indiscrezioni riparte senza esitazione. Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata su due coppie ormai apparentemente in crisi: da una parte Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, storica unione che sembrava essersi incrinata; dall’altra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, relazione mai davvero confermata. Ora, però, un nuovo capitolo si apre e le loro strade si incrociano inaspettatamente. Ma qual è la verità dietro le parole che sono circolate e che attribuiscono una relazione a Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales?

La verità sulla presunta relazione

Il primo a fare chiarezza – almeno in parte – è stato Roberto Alessi, direttore di Novella2000 e osservatore esperto delle dinamiche della cronaca rosa italiana. In un video pubblicato su Instagram l’11 dicembre, il giornalista ha affrontato l’argomento senza troppi giri di parole: “No, non stiamo insieme. Smentiscono”, riportando quanto riferito, secondo lui, da fonti vicine ai diretti interessati.

Un messaggio diretto, che si contrappone alle voci divulgate da Diva e Donna e da altri giornalisti come Gabriele Parpiglia, secondo cui tra il conduttore e l’attrice sarebbe nato qualcosa. Alessi, invece, ribadisce che “questa storia non c’è”, restituendo al pubblico una versione decisamente più prudente dei fatti.

La posizione di Rocío Muñoz Morales

Il nodo fondamentale, secondo Alessi, è proprio la posizione dell’attrice spagnola. “Rocío smentisce nella maniera più totale”, afferma il giornalista, puntualizzando che la smentita sarebbe stata rivolta a persone a lei molto vicine. Un gesto netto, che però porta con sé una sfumatura interessante: oggi ricorda infatti che in passato Rocío aveva negato anche la crisi con Raoul Bova, nonostante quest’ultimo avesse poi confermato la separazione oltre un anno dopo.

Una nota che apre uno spiraglio al dubbio, alimentando la domanda che molti si stanno facendo e in maniera inevitabile. Se smentisce, significa che la storia è davvero inesistente o semplicemente non ancora pronta per essere rivelata? Le voci più insistenti, come spesso accade, si nutre anche di queste ambiguità.

Dove si colloca Stefano De Martino

E Stefano De Martino? L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore affermato e volto sempre più ricercato in televisione, sembra deciso a mantenere una distanza rigorosa da questo tipo di notizie. Chi lo conosce lo descrive ormai allergico alle indiscrezioni sulla sua vita privata, concentrato su una carriera che sta vivendo una fase in piena ascesa. Difficile, dunque, aspettarsi una sua dichiarazione, e forse anche per questo le voci continuano a rincorrersi.

Al momento, dunque, il quadro appare nitido solo in parte. Smentite ufficiali ci sono, ma come accade spesso nel mondo dello spettacolo, le conferme definitive tardano ad arrivare. L’unica certezza è che la storia tra Rocío e De Martino, almeno secondo le fonti citate da Alessi, non esisterebbe. Ma il pubblico, abituato ai continui colpi di scena , resta in attesa: sarà davvero così? Oppure arriveranno nuovi elementi a ribaltare nuovamente lo scenario? Per ora l’unica verità è che il silenzio dei protagonisti lascia aperto più di un interrogativo.