Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino, le foto e la “notte d’amore”

IPA La presunta love story tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino

Due tra i volti più amati dello spettacolo italiano, entrambi reduci da chiacchierati amori, inaspettatamente si trovano al centro di un gossip che non accenna a placarsi. Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino sono i protagonisti di un’indiscrezione, attualmente non confermata, su una presunta love story. Dalle voci ad alcuni scatti rubati, è stato il settimanale Diva e Donna a lanciare l’esclusiva, parlando di una “notte d’amore a casa di lui”. Ma cosa c’è di vero?

Le foto della presunta storia segreta

Secondo quanto riporta il settimanale, la sequenza degli eventi sarebbe precisa. Non parliamo di foto romantiche o compromettenti, sia chiaro. In un primo momento Stefano De Martino sarebbe rientrato nella sua abitazione in solitaria, verso sera, intorno alle 21:50.

Diverse ore dopo, però, la sorpresa: la modella e attrice spagnola sarebbe stata immortalata mentre usciva dallo stesso portone di casa del conduttore, quando ormai era “piena notte”. È stata questa concatenazione di orari, con l’ingresso di lui e l’uscita notturna di lei dallo stesso luogo, a far parlare di una “notte d’amore” e di una “love story segreta”.

La presunta “prova regina” che inchioderebbe i due in un atteggiamento affettuoso, a oggi, non esiste. Le foto non ritraggono mai Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino insieme. Nessuno scatto mano nella mano, niente baci rubati o scene compromettenti.

Rocío Muñoz Morales, da Raoul Bova a Stefano De Martino

Questa indiscrezione arriva in un momento particolare per entrambi. Rocío Muñoz Morales ha affrontato un periodo estremamente delicato, dopo la chiacchierata fine della sua lunga relazione con Raoul Bova. Nonostante abbia scelto di mantenere il silenzio per tutelare le figlie, l’attrice aveva ammesso che il suo “mondo fosse crollato”.

Dall’altra parte, Stefano De Martino è ufficialmente tornato single dopo la rottura con Caroline Tronelli. Anche se il conduttore di Affari Tuoi e la sua ex fidanzata non hanno chiarito pubblicamente la natura del loro rapporto, i segnali sui social di lei avevano fatto intuire la necessità di prendersi del tempo per sé, chiudendo di fatto questo capitolo amoroso.

Ultimamente, De Martino sarebbe stato spesso vicino alla Morales tra messaggi e inviti. Che le abbia offerto un sostegno in un momento tanto particolare? Ancora una volta, sono solo supposizioni.

In questa cornice, l’unico a esporsi è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, smentendo in modo categorico la relazione tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: l’attrice spagnola “smentisce nella maniera più totale” il flirt e “si dice single”.

Come se non bastasse, è balzato agli onori delle cronache (rosa) anche il nome di Vittorio Chini. Prima del presunto flirt con De Martino, il settimanale Chi aveva riportato la notizia di una frequentazione discreta tra l’attrice e il manager romano e un’unica “prova”: la foto di un lungo abbraccio durante la presentazione del suo romanzo, La vita adesso.

Il mistero si infittisce. Nessuno dei protagonisti ha voluto commentare, preferendo il silenzio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!