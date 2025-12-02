Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Non sono ufficialmente una coppia, non ancora, ma Rocio Munoz Morales e Vittorio Chini hanno catturato l’attenzione di tutti con gesti e sguardi che parlano da soli. Tra abbracci rubati e complicità silenziosa, l’attrice sembra aver trovato nell’affascinante manager un nuovo equilibrio, lontano dai riflettori ma vicinissimo al cuore. Provando a superare così la dolorosa – e chiacchieratissima – separazione da Raoul Bova.

Rocio Munoz Morales insieme all’amico speciale Vittorio Chini

Mentre Raoul Bova vive alla luce del sole la sua nuova liaison con Beatrice Arnera, anche Rocio Munoz Morales sembra aver ritrovato un po’ di serenità. A farle compagnia, secondo Chi, c’è Vittorio Chini, manager nel settore sanitario, affascinante e sulla cinquantina, già noto nel mondo del lavoro ma ora sotto i riflettori per la sua vicinanza all’attrice.

La coppia è stata immortalata durante la presentazione del nuovo libro di Rocio, La vita adesso, un romanzo che racconta la storia di una donna tradita che riesce a rialzarsi e ricominciare. Un’opera che, sottolinea il settimanale, non è autobiografica ma sembra segnare un piccolo “destino” per l’attrice.

Come mostrano le foto, Vittorio Chini, presente all’evento per sostenerla, l’ha abbracciata più volte: prima sotto il palco, poi dietro le quinte, con un gesto che il magazine definisce “lungo, intenso, forte”.

Secondo la rivista, Rocio e Vittorio si frequenterebbero da tempo, ma questa è la prima volta che escono allo scoperto. Un’apparizione studiata con cura, che suggella quella che viene definita una nuova “amicizia speciale”.

Tra sorrisi, gesti di complicità e sguardi d’intesa, l’attrice sembra finalmente aver trovato qualcuno capace di riportare un po’ di leggerezza nella sua vita privata.

Chi è Vittorio Chini e che lavoro fa

Non si hanno molte informazioni su Vittorio Chini, l’amico speciale di Rocio Munoz Morales. Non fa parte del mondo dello spettacolo e non sono noti suoi legami con personaggi famosi.

Chini, come si legge sul suo account Linkedin, lavora dal 2007 per Endomedica. Si tratta di un’azienda che opera nei settori medico-chirurgico, fisioterapico e della riabilitazione.

Come Rocio, anche Vittorio sembra avere un passato sentimentale importante alle spalle. Sul suo profilo Facebook sono presenti infatti delle foto con dei bambini. Pare che il manager sia padre di tre figli. Un dettaglio che lo avvicina alla Munoz Morales, madre di due bambine – Luna e Alma – avute da Raoul Bova.

Due bambine che hanno aiutato l’attrice e ballerina spagnola a superare il dolore per la rottura dal collega. Nei mesi scorsi non ha nascosto il periodo difficile che ha dovuto affrontare.

“Sto vivendo un momento complesso, è vero, ma ho anche tante cose belle nella mia vita e voglio godermi quelle”, ha dichiarato. Sollecitata dai giornalisti, ha ribadito la sua scelta di restare lontana dai riflettori per quanto riguarda la sua vita privata: “Ho fatto una scelta molto ponderata, che è quella del silenzio. Non perché mi debba nascondere, ma perché voglio proteggere ciò che ho di più prezioso: le mie figlie”.

Non si conoscono altri dettagli sulla vita privata di Vittorio Chini visto che su Instagram preferisce tenere il suo spazio privato. Simbolo che tiene molto alla riservatezza, probabilmente una delle tante doti che hanno conquistato Rocio Munoz Morales.

