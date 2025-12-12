Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Solo dieci anni fa Belen Rodriguez era la prezzemolina della tv. Praticamente ovunque tra televisione, cinema, pubblicità e cronaca rosa, dove è diventata regina indiscussa con i suoi amori passionali e degni di una telenovela. Tutti la volevano e lei c’era, più bella e determinata che mai. Oggi i tempi sono cambiati e la soubrette argentina è sempre più lontana dalle scene e per il prossimo anno sarebbe decisa a rallentare ulteriormente. Il motivo sarebbe chiaro: preservare la sua salute mentale.

Belen sta male, pronta a lasciare le scene per un lungo periodo

Belen Rodriguez sarebbe decisa a prendersi una pausa dalla vita pubblica. È questo il rumor che circola con insistenza negli ultimi giorni e che racconta di un 2026 profondamente diverso per la showgirl argentina, forse il più introspettivo della sua carriera.

Secondo indiscrezioni raccolte dal settimanale Gente, Belen avrebbe deciso di ridimensionare alcuni impegni professionali per concentrarsi sui figli – Santiago e Luna Mari – e, soprattutto, sulla propria salute mentale.

Un tema che lei stessa non ha mai nascosto e che, anzi, nell’ultimo periodo è diventato parte integrante del suo racconto pubblico.

A far nascere le voci è stata una fonte vicina alla Rai, secondo cui l’ex moglie di Stefano De Martino starebbe valutando un’uscita – temporanea o parziale non è ancora chiaro – dal programma quotidiano Matti da Legare su Rai Radio 2.

Una decisione che non avrebbe nulla a che fare con contrasti professionali, ma che deriverebbe dalla volontà di ritagliarsi più spazio per la sua vita familiare e personale.

Del resto gli ultimi mesi non sono stati semplici: Belen ha parlato apertamente di ansia, stress e di un equilibrio personale da riconquistare. Senza dimenticare gli attacchi di panico che hanno intaccato alcuni incontri pubblici.

“Avevo preso dei farmaci per calmare un attacco di panico”, ha raccontato dopo un’intervista mal riuscita. Un’ammissione che ha acceso i riflettori sulla necessità, per la 41enne, di rallentare.

Già qualche tempo fa Belen ha abbandonato Mediaset, e in particolare la conduzione di Tu si que vales, per affrontare i suoi demoni e in particolare la depressione che ha stravolto la sua vita. E ora sembra propensa a limitare il suo impegno in radio e a non accettare ulteriori proposte nel mondo dello spettacolo.

Un anno di svolta per Belen Rodriguez

La scelta di sottrarsi parzialmente alla scena potrebbe apparire sorprendente per un personaggio abituato a muoversi tra televisione, social e progetti paralleli. Eppure, chi le è vicino sostiene che oggi la priorità di Belen sia semplice: stare bene. Anche a costo di sparire – almeno per un po’ – dal radar dei fan.

Una decisione che riflette una nuova consapevolezza, maturata dopo anni di esposizione costante, successi, crisi sentimentali e rinascite raccontate quasi sempre sotto i riflettori.

Il 2026 potrebbe quindi trasformarsi nell’anno della volontà di ridisegnare confini, ritrovare energie, riabituarsi a un ritmo più umano. Non un addio, ma un cambio di passo.

Se e quando la scelta diventerà ufficiale, resta da vedere. Belen, del resto, conosce bene il peso delle parole e spesso preferisce raccontarsi nei suoi tempi, senza cedere alla logica della smentita immediata.

Quel che è certo è che, ancora una volta, la sua storia personale incontra l’interesse del pubblico non solo per la celebrità, ma per la capacità di mostrarsi senza filtri anche nei momenti più vulnerabili.

