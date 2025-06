La verità di Belen Rodriguez: come la depressione ha influenzato la sua vita e la carriera

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Per mesi è sparita dai radar, mentre le domande si rincorrevano tra social, riviste e salotti tv. Poi Belen Rodriguez, una delle donne più esposte e amate del piccolo schermo, ha rotto il silenzio. E lo ha fatto come solo lei sa fare: con sincerità, senza fronzoli, mostrando quelle fragilità che per troppo tempo ha nascosto sotto pelle. In una lunga intervista, la showgirl argentina ha raccontato come la depressione abbia inciso profondamente sulla sua vita e carriera, fino a costringerla a fermarsi del tutto.

E oggi che è tornata – in tv, nel suo corpo, nella sua maternità e nella sua energia – lo fa con lo sguardo di chi ha attraversato la tempesta e non ne è uscita uguale, ma più vera. Più forte, anche quando trema.

Belen Rodriguez, la depressione: tutta la verità

Nel corso dell’intervista, rilasciata al settimanale Chi, Belen ha scelto di usare parole semplici, dirette. “Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene”, confessa. È la prima volta che parla apertamente di quel momento buio, culminato con un ricovero alla fine del 2023.

Un crollo che non nasce dal nulla, ma da una somma di fatiche. Anni di tv, la pressione della fama, l’essere sempre perfetta, sempre disponibile. “Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’”, spiega. E basta questa frase per capire quanta determinazione – e quanto peso – si porti addosso.

Il ritorno sul piccolo schermo a gennaio 2025, su Discovery, segna per lei un nuovo inizio. Lo fa con lucidità, ma senza dimenticare. “Il lavoro mi è mancato come l’aria”, dice, “perché ti fa sentire utile”. Eppure, ci tiene a sottolinearlo: oggi affronta tutto con uno spirito diverso, con i piedi per terra e meno impulsività. “Mi sono spaventata di me stessa”, ammette. Una frase che non lascia indifferenti.

Parlando della depressione, Belen non la chiama “periodo no”, non la minimizza. Le dà il suo nome. “È una malattia riconosciuta”, ricorda. E spiega come i dispiaceri possano trasformarsi in disagi fisici, come accaduto a lei. “Non faccio la vittima, sono una che si prende sempre le proprie colpe”, chiarisce, con una maturità che sorprende e commuove.

Una carriera piena, a volte troppo

Nel suo racconto, Belen Rodriguez parla anche della sua carriera, e di quanto il lavoro sia stato tanto una salvezza quanto un macigno. Non ha mai avuto scorciatoie: è partita da zero, ha lavorato, ha costruito. “Sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo”, dice. Ed è impossibile non sentire il peso di questa frase nel contesto di una società che spesso si dimentica da dove arrivano le donne che ce l’hanno fatta.

Il mondo dello spettacolo – quello vero, fatto di ritmi assurdi, esposizione costante, aspettative irraggiungibili – può logorare anche le più determinate. Belen lo racconta senza filtri. E oggi, a quasi quarant’anni, sceglie di rallentare, di fare “poche cose di pancia”, come confessa. Di lasciarsi spazio, invece di riempirsi sempre.

Anche la fine del matrimonio – che pure è stato al centro di tante chiacchiere – viene relativizzata: “Non è il punto focale”, dice. “Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare, e quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima”.

La vita privata, il rapporto con Cecilia e una nuova estate “materna”

Nel racconto di Belen c’è spazio anche per la famiglia, per le dinamiche intime che spesso sfuggono ai riflettori. A partire dal rapporto con la sorella Cecilia Rodriguez, con cui sembrava esserci stata una frattura nei mesi scorsi. Ma Belen smentisce con naturalezza: “Abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”. E lo fa con il tono di chi non ha bisogno di mettere tutto online per dimostrare affetto: “Non uso le stories come termometro dei miei rapporti”.

Anzi, quando parla della futura nascita della nipotina Clara Isabel, il suo volto si illumina. È il nome della nonna che entrambe hanno amato profondamente. E quel legame, fatto di donne forti e affetto sincero, attraversa generazioni.

L’estate 2025 sarà per lei diversa: niente riflettori, niente yacht da copertina. Solo la Sardegna, le amiche, i figli. “Sarà un’estate materna”, racconta. Niente più Belen da vent’anni, dice. Ma quella di oggi, con i capelli raccolti e le priorità cambiate. Con un’energia nuova, che non è solo luce ma anche radicamento, consapevolezza. E voglia di stare bene davvero.