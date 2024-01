Belen è stata tradita da Stefano De Martino. Pare, più volte. Una verità che emerge moltissimi anni dopo i fatti accaduti e confermata proprio dalla showgirl argentina, che solo adesso ha deciso di parlare. I motivi potrebbero essere molteplici ma vanno tutti ricercati nel nuovo corso che ha voluto dare alla sua vita, in cui se stessa viene messa al primo posto. L’amore è tornato, grazie a Elio Lorenzoni, ma ci troviamo di fronte a una donna completamente diversa e disposta a tutto pur di non scivolare nuovamente in quel baratro che l’ha addirittura tenuta lontana dalla famiglia.

Perché Belen ha parlato dei tradimenti di De Martino dopo anni

Ha voluto proteggere il suo amore per Stefano De Martino fino all’ultimo, persino cercando di coprire i presunti tradimenti di lui e l’assenza d’amore che ha lamentato nella lunga intervista resa a Mara Venier. Ad avanzare le prime ipotesi su questo cambiamento così evidente di Belen Rodriguez è stato il settimanale Chi, che fa luce sui motivi dietro questo slancio di verità inaspettato: “Se da una parte la lontananza dalla tv non la induce a trattenersi (ha lasciato Tu Sì Que Vales e Le Iene, ndr), dall’altra l’amore ritrovato con Elio Lorenzoni invece di pacificarla l’ha resa più agguerrita”.

E ancora: “Per gli altri protagonisti del triangolo è diverso: entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall’entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché, lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere”. Il suo ex marito aveva infatti ribadito di voler tenere per sé ogni tipo di verità mentre Alessia Marcuzzi non è mai tornata sull’argomento dopo che aveva condiviso un post su Instagram, pubblicato a seguito delle ultime indiscrezioni emerse dopo la presentazione dei palinsesti Rai, e poi cancellato in tutta fretta.

Di certo, Belen non ha più voglia di star zitta e – adesso che il momento peggiore sembra essere passato – ha scelto di parlare apertamente della sua vita. Lo ha fatto durante la lunga intervista concessa a Domenica In, la prima dopo la separazione, e ha continuato sul suo profilo Instagram dal quale ha persino attaccato il suo ex (e padre di sua figlia Luna Marì) Antonino Spinalbese.

La fede al dito di Elio Lorenzoni

La nuova vita di Belen procede comunque a gonfie vele. Ha ritrovato la serenità al fianco di un nuovo amore, Elio Lorenzoni, al quale ha promesso di sposarlo. Lui ha infatti bruciato le tappe e le ha chiesto subito di diventare sua moglie. Eventualità ora impossibile, visto che per il divorzio da Stefano De Martino ci vorrà del tempo, ma il desiderio di compiere il grande passo c’è da entrambe le parti.

Dopo Natale, la showgirl è volata in Argentina con i suoi figli – Santiago e Luna Marì – per raggiungere la sua famiglia. Con lei, c’è anche il nuovo compagno che, proprio in questi giorni di vacanza, ha sfoggiato una fede al dito. Difficile che si tratti di un matrimonio ma di una promessa sì: questo, ormai, è certo.