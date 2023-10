Sono giorni difficilissimi per Belen Rodriguez che, dopo il crollo emotivo che l’ha tenuta lontana dai social, sta provando a voltare pagina. Lo sta facendo con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, che conosce da moltissimi anni, e insieme alla sua famiglia che non l’ha mai lasciata da sola. Ora, dopo giorni di assenza da Instagram, è tornata a condividere le sue giornate in cui appare finalmente rilassata, sebbene la strada da fare sia ancora molto lunga. Con lei non ci sono i due figli Santiago e Luna Marì, che si trovano con i rispettivi papà Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. E, proprio il conduttore di Bar Stella, è sembrato replicare a uno dei suoi ultimi post.

Belen torna su Instagram, la replica di Stefano De Martino

“Chiedetemi ora se sono felice”, scrive Belen Rodriguez sul suo Instagram, quasi a voler sottolineare di essere riuscita lentamente a riprendersi dopo i difficilissimi giorni che ha superato circondata dall’affetto della sua famiglia. Le sue parole corredano un carosello di foto in cui la showgirl argentina ha immortalato i momenti più significativi di questo primo vero weekend d’autunno, che ha trascorso tra natura e buon cibo, insieme al suo Elio Lorenzoni e ai suoi genitori Veronica Cozzani e Gustavo.

Dal profilo di Stefano De Martino, comunque, sembra arrivare una replica a queste parole, che hanno riempito di gioia i fan che da giorni erano preoccupati per le sue condizioni di salute. Il conduttore Rai, che ha parlato pochissimo della sua ultima separazione dalla moglie, ha infatti condiviso una foto di suo figlio Santiago, che in queste settimane si trova con lui. Una risposta alla felicità di Belen, la sua, quasi a voler rimarcare l’importanza che il bambino riveste per entrambi. L’amore per lui è quello che li ha sempre tenuti uniti e, anche adesso che il matrimonio potrebbe essere finito per sempre, lui rimane la gioia di entrambi.

I timori per la sua salute

Avvistata nei pressi della clinica di Padova dove ha dato alla luce Luna Marì, Belen Rodriguez continua a mantenere il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. Aveva comunque confermato di essere molto dimagrita, di 7 kg per la precisione, allontanandosi gradualmente dai social per provare a ritrovare se stessa dopo questi mesi particolarmente difficili. La separazione da Stefano De Martino ha infatti coinciso con l’addio a Mediaset, in particolare a Le Iene (condotto adesso da Veronica Gentili) e Tu Sì Que Vales, in cui non è stata sostituita.

Una pagina bianca che potrebbe averla spiazzata ma che sta affrontando con grande coraggio perché, dopotutto, di Belen sappiamo davvero poco. La conosciamo attraverso i social e tramite l’immagine che vuole dare di sé ma, in fondo, non sappiamo quello che sente dentro. Non sappiamo cos’abbia significato la terza separazione da suo marito e perché si sia legata a Elio Lorenzoni. Un dolore che nessuno di noi ha provato, perché ogni dolore è diverso e non deve essere giudicato. Lei ora si mostra felice, e questo – per il momento – deve bastarci.