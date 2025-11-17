Governors Awards 2025, pagelle look: scollatura esagerata per JLo (7), Jennifer Lawrence eterea (9)
Ci siamo, la stagione dei premi è ufficialmente entrata nel vivo: ad inaugurare la sequenza di red carpet che culminerà negli Oscar il prossimo marzo è stata la quattordicesima edizione dei Governors Awards 2025. Ospitata presso la Ray Dolby Ballroom di Hollywood, la serata ha come sempre reso omaggio alle personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno nel corso dell’anno. E, come sempre, è stata anche la moda ad avere un ruolo centrale. Un'entrata in scena trionfale, come al solito del resto, quella di Jennifer Lopez. Per la prestigiosa occasione la stella di Kiss of the Spider Woman ha scelto un abito couture di Tamara Ralph, caratterizzato da lucente stoffa bicolor nera e oro, silhouette sinuosa, scollo a cuore profondissimo e gonna ampia e maestosa. Completavano il look dei lunghi guanti da opera in velluto nero. Non avrà forse un po' esagerato? Voto: 7.