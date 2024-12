Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sta vivendo un momento molto particolare della sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, con cui sembra ritornata in buoni rapporti, e la chiusura del suo rapporto lavorativo con Mediaset. Adesso la showgirl sta affrontando un nuovo problema molto importante, che coinvolge la salute dell’amato padre Gustavo Rodriguez.

Il padre di Belen Rodriguez, infatti, è stato coinvolto in un grave incendio a inizio dicembre 2024 e si sta lentamente riprendendo dalle gravi ustioni riportate in quell’occasione.

Di recente la conduttrice televisiva ha deciso di aggiornare nuovamente i suoi followers sullo stato di salute del suo genitore, rispondendo a una domanda diretta di un utente su Instagram. Belen Rodriguez ha deciso di mostrare anche la sua bellezza mozzafiato, condividendo una nuova foto senza veli dalla vasca da bagno.

Belen Rodriguez, le parole sul padre Gustavo

Belen Rodriguez si è trasferita in Italia quando era davvero giovanissima e, dopo aver conquistato l’affetto del grande pubblico italiano con la sua indimenticata partecipazione a una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi, anche il resto della sua famiglia ha deciso di seguirla oltreoceano. Cecilia e Jeremias Rodriguez sono diventati dei personaggi televisivi a loro volta e dei noti influencer, mentre il padre Gustavo Rodriguez ha preso parte a un’edizione dell’adventure show, ambientato in Honduras.

La famiglia dell’argentina si è mostrata sempre molto unita e, in ogni occasione complicata, hanno saputo fare squadra e aiutarsi l’uno con l’altro. Così sta succedendo anche di recente, visto che il capo famiglia si trova ricoverato in ospedale per delle gravi ustioni, riportate dopo essere stato coinvolto in un incendio divampato a Gallarate.

Belen Rodriguez si era aperta sulla vicenda con un commento a una foto, condivisa su Instagram dalla madre, in cui aveva voluto lanciare un messaggio di speranza e di unità: “Andrà tutto bene, siete la mia forza”. Adesso, a distanza di qualche giorno, la showgirl ha nuovamente aggiornato i suoi followers sullo stato di salute del padre con un commento social.

La conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di rispondere a una domanda diretta di un utente: “Spero che il tuo papà stia meglio”, affermando che le condizioni di salute di Gustavo Rodriguez stanno migliorando: “Sta meglio, momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”.

Belen Rodriguez, la foto senza veli

Belen Rodriguez è una delle più apprezzate showgirl degli ultimi tempi. La conduttrice televisiva, infatti, è considerata da anni una delle donne più belle del mondo dello spettacolo nostrano e, anche di recente, ha colpito l’attenzione di tutti i suoi ammiratori con una nuova foto senza veli, condivisa sul suo account Instagram ufficiale.

Nello scatto social, infatti, Belen Rodriguez si è mostrata di spalle, mentre si trova in una vasca da bagno di marmo nero, coccolata dalla schiuma. Uno scatto seducente, che mostra la schiena perfetta della showgirl e che ha ricevuto tantissime attestazione di apprezzamento dagli ammiratori della conduttrice televisiva, che si sono aperti, anche con dei commenti positivi: “La donna più bella che ci sia”, “Altro pianeta” e “Bella, sensuale stupenda Belen”.