Belen Rodriguez rompe il silenzio sul padre in ospedale: il dolce messaggio

Fonte: IPA Belen e Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez ha finalmente lasciato la camera d’ospedale dove è stato ricoverato per quasi un mese. Il padre di Belen e Cecilia è stato coinvolto in un grave incendio che gli ha causato diverse ustioni, ma dopo le cure è ormai fuori pericolo e pronto a tornare a casa sulle proprie gambe. Sui social, arriva il commosso messaggio della figlia maggiore, che fino ad ora aveva preferito mantenere il silenzio sulle condizioni del papà.

La dedica di Belen al papà

A differenza della sorella Cecilia, Belen Rodriguez ha preferito non esprimersi e mantenere assoluto silenzio sulle condizioni del padre Gustavo, ricoverato in gravi condizioni in ospedale a seguito dell’incendio in cui rimase coinvolto a inizio dicembre. Nel giorno delle dimissioni, però, anche la figlia maggiore ha scelto di dedicare al papà qualche dolce parola e lo ha fatto con un tenero messaggio su Instagram.

La showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae in un momento di tenerezza con il padre, è la foto di una carezza e dello sguardo innamorato di un papà devoto. “So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea”: è la toccante confessione di Belen. Poi, finalmente il sollievo più grande: “Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te.” E poco altro da aggiungere: “Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa”.

Gustavo Rodriguez fuori dall’ospedale

La bella notizia arriva dai social. È stata la moglie Veronica Cozzani, con un video postato sul suo profilo Instagram, ad annunciare le dimissioni di Gustavo Rodriguez dall’ospedale Niguarda a Milano. Veronica ha pubblicato un video che ritrae l’uomo, di spalle, mentre si incammina verso l’uscita dell’istituto ospedaliera. Con il passo ancora incerto, ma in forze e pronto a lasciarsi alle spalle questa difficile esperienza.

“Tornando a casa! – ha scritto Cozzani – Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”. E un ricordo del momento è stato condiviso anche da Cecilia Rodriguez, al fianco del papà al momento di lasciare l’ospedale: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qui” ha scritto Cechu.

Come sta oggi Gustavo

La famiglia ha preferito non diffondere alcuna notizia sulle effettive condizioni di salute di Gustavo Rodriguez. Ormai fuori pericolo, il 66enne avrebbe riportato diffuse ustioni di secondo grado sul viso e sugli arti superiori – che nel video pubblicato dalla moglie si mostrano completamente ricoperti di bende. L’incidente è avvenuto lo scorso 5 dicembre, quando Gustavo è rimasto vittima di un incendio divampato all’interno del capannone industriale nel quale si trovava.

L’uomo è stato prontamente ricoverato e ha trascorso nel reparto ustionati dell’ospedale milanese quasi un mese intero. Anche Cecilia, così come la moglie Veronica, ha vivamente ringraziato il team medico che di lui si è preso cura. “Grazie a tutta la squadra del Niguarda che giorno e notte si è presa cura del nostro papà. Siete stati degli angeli e vi sarò per sempre grata”, ha scritto su Instagram la figlia.