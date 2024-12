Come sta il padre di Belen dopo l’incendio: le ultime notizie su Gustavo Rodriguez

Fonte: IPA Gustavo e Belen Rodriguez

Giovedì 5 dicembre un grave incendio è divampato in un capannone di Gallarate, in provincia di Varese. Quando è scoppiato il rogo, all’interno del locale si trovava Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e di Jeremias. Gustavo è stato travolto dalle fiamme e ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dopo le parole della figlia Cecilia, arrivano i primi aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute.

Come sta il padre di Belen e Cecilia

La situazione è grave. Alcuni testimoni rintracciati da Fanpage raccontano che Gustavo, al momento del disastro, sia “corso fuori dall’edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme”. Nonostante la gravità dell’incidente, però, le ultime notizie sulla salute del padre di Belen Rodriguez sono incoraggianti. “C’è una bella notizia. È fuori pericolo di vita. – ha spiegato il giornalista Gabriele Parpiglia alla radio – Ha riportato delle ustioni sul 10% del corpo. Chiaramente è stato ricoverato in codice rosso. La famiglia si è stretta intorno a lui all’ospedale Niguarda, com’è giusto che sia”.

“Diciamo è stato un caso abbastanza sfortunato, ma c’è la fortuna di poter raccontare” conclude Parpiglia rinnovando i propri auguri a Gustavo e ai suoi cari. Gli aggiornamenti riportati dal giornalista di gossip sono stati in seguito confermati anche dal Corriere della Sera, che scrive appunto che Gustavo non si trova in pericolo di vita, ma la sua prognosi resta riservata.

Le parole di Cecilia e il silenzio di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è solita condividere molto della sua vita privata con i propri follower social, stavolta però la showgirl ha scelto di mantenere il silenzio. Nessuna dichiarazione è arrivata dalla presentatrice, così come il massimo riserbo è stato mantenuto dal meno noto fratello Jeremias. Un dolce messaggio è stato invece postato su Instagram da Cecilia Rodriguez.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso sul proprio profilo un tenero scatto dal giorno del suo matrimonio. La foto la mostra mentre stringe forte la mano del padre prima di incamminarsi verso l’altare. “Forza papà” ha scritto. E il post è stato condiviso anche da Ignazio Moser, il marito di Cecilia, che per il suocero nutra una profonda stima e un grande affetto.

Le dinamiche dell’incendio ancora da accertare

Il luogo in cui è divampato l’incendio è un capannone nella zona industriale di Gallarate, in provincia di Varese. Gustavo Rodriguez vi gestisce alcune attività, condividendo l’edificio con altre aziende. Al momento del divampare del rogo era l’unica persona all’interno del capannone, ma fortunatamente erano numerosi gli operai nei paraggi e i soccorsi sono stati chiamati tempestivamente. Non è ancora chiaro il motivo dell’incendio all’interno del deposito, seppur l’ipotesi più probabile è quella di un’origine accidentale. Le autorità stanno svolgendo rilievi e accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Gustavo è rimasto intossicato dal fumo respirato e ha riportato ustioni di secondo grado sul 10% del corpo, in particolare su braccia e viso. Fortunatamente, le fiamme non hanno danneggiato nessun organo vitale e il 65enne non è in pericolo di vita. In un primo momento trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, attualmente Rodriguez si trova ricoverato, e ancora sedato, presso il reparto ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano.