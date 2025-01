Cecilia Rodriguez e sua madre hanno pubblicato degli aggiornamenti sull'uomo, ancora ricoverato in ospedale per ustioni

Fonte: IPA Gustavo e Cecilia Rodriguez

La notizia del ricovero d’urgenza in ospedale di Gustavo Rodriguez ha colto tutti di sorpresa. Un colpo durissimo per la sua famiglia, che gli ha fatto da scudo, tutelandolo da dicerie, supposizioni e curiosità. Pochi aggiornamenti forniti e tanto rispetto per la privacy dell’uomo, al netto della celebrità della sua famiglia. In tanti però si chiedono oggi come stia ed ecco le ultime notizie in merito.

Come sta Gustavo Rodriguez

Ustionato al volto e alle braccia, Gustavo Rodriguez è ancora ricoverato in ospedale. L’incidente subito risale a poco più di un mese fa ma le conseguenze sono ancora molto serie. I medici non ritengono sia ancora giunto il momento di lasciarlo tornare a casa.

Dal 5 dicembre a oggi, la sua famiglia è stata sempre al suo fianco. Da Belen a Cecilia, di tanto in tanto sono giunti degli aggiornamenti, spiegando come le fiamme gli abbiano provocato ustioni di secondo grado. Trasportato d’urgenza inizialmente presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, è poi stato trasferito al reparto grandi ustionati del Niguarda di Milano.

Sotto i post di Belen Rodriguez è possibile spesso leggere domande in merito allo stato dell’uomo. A una di queste ha deciso di rispondere Veronica Cozzani, sua madre. Ha confermato come suo marito sia ancora ricoverato nel centro milanese. Al tempo stesso, però, ha voluto dare una splendida notizia: “Sta meglio, guarirà”.

La foto di Cecilia Rodriguez

Poche parole, seguendo la linea di condotta tenuta in tutto questo tempo. È giusto garantire la necessaria privacy ma, al tempo stesso, offrire risposte al pubblico che segue la famiglia argentina con tanto affetto.

I fan hanno accolto benissimo la notizia, che dà speranza dopo il grave ferimento. Anche Cecilia Rodriguez ha poi deciso di dare un aggiornamento. Attraverso le proprie storie Instagram ha infatti pubblicato una foto.

La vediamo in ospedale, con indosso camice e mascherina. È chiaro come sia intenta a fare una visita a suo padre, che non viene ovviamente inquadrato in alcun modo. Ha poi aggiunto una frase dalla grande rilevanza: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qua”.

Leggendo soltanto il testo, si potrebbe fraintendere. Qualcuno potrebbe pensare che la giovane non regga più e abbia deciso di attendere il padre a casa. Occorre però vedere la foto, l’espressione di Cecilia e le mani in preghiera poste come emoji al di sotto del post. Il significato è dunque chiaro: Gustavo Rodriguez potrebbe a breve tornare a casa dai suoi cari. Questa potrebbe essere l’ultima visita al Niguarda, dunque, per poi riavere il suo papà a letto nel suo appartamento.

L’uomo ha 65 anni e se la caverà. È questo ciò che più conta in assoluto. Sappiamo però che non si tratterà di un processo rapido. Quello per la guarigione post ustioni è infatti un sentiero lungo e doloroso.