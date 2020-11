Chi è Manuela Lamanna, l’attrice moglie di Toni Servillo

editato in: da

Attrice, sposata con Toni Servillo e mamma di due ragazzi: Manuela Lamanna è la moglie di uno degli attori più amati del cinema italiano e non solo.

Recentemente infatti Toni Servillo è stato inserito dal New York Times nella lista dei 25 grandi attori del 21esimo secolo (lista in cui occupa la settima posizione), e il giornale ha scritto: “Con la sua bella faccia segnata dalle rughe e l’impeccabile eleganza evoca una versione più solida della farfalla sociale che Marcello Mastroianni fu nella Dolce Vita”. Da non dimenticare, poi, i tanti premi che ha ottenuto nel corso della carriera, tra gli altri: 4 David di Donatello, 5 nastri d’Argento, due Globi d’Oro, tre Ciak d’oro e due European Film Awards.

Della vita privata di Manuela Lamanna e del marito Toni Servillo si conosce poco, l’attore infatti è molto riservato. La coppia si è sposata nel 1990 e il matrimonio ha raggiunto il bel traguardo dei 30 anni. Dal loro amore sono nati due figli: Eduardo, che è nato nel 1996, e Tommaso classe 2003.

Manuela Lamanna è una donna di grande fascino, sempre molto elegante nelle uscite ufficiali come quando sfila sui red carpet con il marito. I due hanno anche condiviso un po’ di percorso artistico: infatti lei ha recitato in piccole parti in due film insieme a Servillo.

La prima volta ne Le conseguenze dell’amore pellicola di Paolo Sorrentino, uscita nelle sale a settembre 2004. Nel film Serivillo interpreta Titta Di Girolamo, un uomo di mezza età che da anni vive in un albergo in Svizzera. I due sono tornati a lavorare insieme di recente, nel 2019, per 5 è il numero perfetto di Igort (pseudonimo di Igor Tuveri), tratto dall’omonima graphic novel del regista: nella pellicola anche Valeria Golino, che per questo ruolo si è aggiudicata un David di Donatello come miglior Attrice non protagonista.

Una famiglia dedita all’arte, basti pensare che anche il fratello dell’attore Peppe Servillo è un uomo che ha costruito la sua carriera nel mondo dello spettacolo: fa parte dal 1980 della Piccola Orchestra Avion Travel, ha vinto un Festival di Sanremo nel 2000 con il brano Sentimento e ha anche recitato in circa 13 pellicole.