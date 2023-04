Toni Servillo, malore sul palco a Parigi: le sue condizioni

Toni Servillo è stato colto da un malore mentre era in scena. Sono stati momenti di grande preoccupazione per l’attore, impegnato nello splendido teatro dell’Odéon di Parigi con lo spettacolo Le Voci di Dante. È proprio sul prestigioso palcoscenico della Capitale francese che il pluripremiato protagonista delle pellicole di Paolo Sorrentino si è accasciato all’improvviso, ma gli ultimi aggiornamenti per fortuna raccontano di una situazione completamente sotto controllo.

Toni Servillo, lieve malore in teatro a Parigi

La notizia ha colto tutti di sorpresa e destato non poca preoccupazione. Del resto Toni Servillo è uno degli attori più amati e apprezzati del momento, fiore all’occhiello del cinema italiano e riconosciuto a livello internazionale come interprete tra i più profondi e talentuosi degli ultimi decenni. Non è un caso che quanto accaduto a Parigi sia rimbalzato tra i giornali di tutto il mondo in men che non si dica.

Come diffuso dapprima da un giornalista dell’Agence France-Presse e poi riportato dai principali quotidiani del nostro Paese, come La Repubblica e Il Mattino, Toni Servillo è stato colto da un malore la sera di lunedì 17 aprile, mentre era impegnato nella messa in scena dello spettacolo Le Voci di Dante al teatro dell’Odéon di Parigi. Un palcoscenico prestigioso per l’attore originario di Afragola, che ha da poco compiuto 64 anni, dal quale si è dovuto ben presto allontanare per recarsi in ospedale e fare degli accertamenti.

Le condizioni di salute dell’attore

Prima di essere trasferito all’ospedale Chochin di Parigi, Toni Servillo ha manifestato i sintomi di quella che a tutti gli effetti sembrerebbe una sincope vasovagale. Come descritto da alcuni presenti in teatro e poi ribadito dalle principali agenzie di stampa, l’attore prediletto da Paolo Sorrentino si sarebbe improvvisamente accasciato in scena, colto come da un mancamento, e nella caduta avrebbe anche battuto la testa sul leggio dal quale stava seguendo il copione dello spettacolo.

A quel punto che lo staff è immediatamente intervenuto, accertandosi innanzitutto che non avesse perso i sensi, e per fortuna la situazione si è ben presto ripresa. Servillo è rimasto pienamente cosciente sia durante che dopo il lieve malore, al punto tale da aver chiesto di continuare lo spettacolo riprendendolo da dove aveva interrotto. Niente da fare, però, per l’attore che – nell’incertezza delle sue reali condizioni di salute – è stato convinto a recarsi in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Nessun messaggio da parte della moglie Manuela Lamanna, donna di grande fascino e sua collega, né dei figli Tommaso ed Eduardo che – come il papà – si dedicano alla recitazione. L’attore da sempre preferisce tenere la famiglia al riparo di ogni clamore mediatico e non è da escludere che ogni comunicazione venga lasciata unicamente nelle mani dello staff del teatro.

Toni Servillo pronto a tornare in scena

Stando agli ultimi aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute, l’attore potrebbe tornare in scena a breve con Le Voci di Dante. La tappa di Parigi ha registrato il tutto esaurito e il pubblico non vede l’ora di poter ascoltare l’originale racconto su Alighieri e la sua Divina Commedia, magistralmente scritto da Giuseppe Montesano e prodotto dal Teatro Piccolo di Milano.

Una nuova avventura per Toni Servillo, che proprio dal teatro ha mosso i suoi primi passi (da autodidatta, tra l’altro) e che in “tarda” età abbiamo conosciuto e amato in film – definiti da buona parte della critica dei veri e propri capolavori – come La Grande Bellezza, È stata la mano di Dio e Il Divo, entrambi diretti dal regista Paolo Sorrentino.