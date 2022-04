Ludovica Bargellini, l’attrice di Sorrentino morta in un incidente. Aveva 35 anni

Aveva recitato nella serie The Young Pope, scelta da Paolo Sorrentino per bellezza e soprattutto talento. Un incidente, però, l’ha portata via per sempre. Ludovica Bargellini si è spenta a soli 35 anni a causa di un incidente stradale, le cui dinamiche sono ancora da chiarire. È accaduto nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2022 e per la giovane attrice non c’è stato niente da fare: l’impatto violento e le ferite gravi riportate non le hanno lasciato scampo.

Ludovica Bargellini morta in un incidente stradale

Ludovica Bargellini si trovava alla guida della sua automobile, una Lancia Y, quando è stata coinvolta nell’incidente stradale al quale non è riuscita a sopravvivere. Il fatto è avvenuto nella notte di Pasquetta nella periferia sud di Roma, per la precisione all’incrocio tra la via Cristoforo Colombo e la via Grotta Perfetta. Pochi attimi hanno portato via per sempre un’artista amata e apprezzata, soprattutto in teatro.

L’attrice originaria di Pistoia viveva da tempo a Roma, dove aveva studiato Costume nel prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia. Non sono chiare le dinamiche dell’incidente, l’unica cosa certa è che al loro arrivo i soccorritori hanno trovato una situazione drammatica. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre Ludovica dall’abitacolo della macchina, poi il trasporto d’urgenza all’Ospedale Sant’Eugenio e la corsa verso la salvezza. Purtroppo, però, non c’è stato niente da fare e, nonostante la tempestività dei soccorsi, l’attrice si è spenta pochi minuti dopo l’arrivo.

Chi era Ludovica Bargellini, una vita per il cinema e il teatro

Come molti giovani che inseguono i propri sogni, Ludovica Bargellini aveva lasciato giovanissima la sua Pistoia per trasferirsi a Roma. La Capitale è un punto di riferimento per chiunque voglia dedicarsi alle arti e al cinema ed è così che Ludovica aveva cambiato vita, per studiare e specializzarsi. Così si era laureata in Costume nel prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, diventando nel frattempo una delle attrici di punta presso il Teatro Azione di Roma.

Era instancabile la bella Ludovica, per la quale negli anni si sono spalancate anche le porte del cinema. Dopo aver diretto diversi workshop teatrali con alcuni tra i maggiori artisti contemporanei, l’attrice e costumista si è specializzata in recitazione cinematografica presso la Scuola di recitazione “Jenny Tamburi”, sempre a Roma. Poi da lì sono arrivati i ruoli che l’hanno fatta conoscere a un pubblico sempre più vasto, come quelli nei film Non c’è tempo per gli eroi di Mugnaini, Dylan Dog vittima degli eventi di Claudio di Biagio e Palato assoluto di Francesco Falaschi.

Ma se c’è un lavoro che ci ha permesso di conoscere e apprezzare questo giovane talento è The Young Pope, la serie cult diretta da Paolo Sorrentino e andata in onda su Sky Atlantic. L’ultimo lavoro importante per Ludovica Bargellini che, se la vita non fosse stata tanto avversa, ci avrebbe dato certamente nuove occasioni per ammirare il suo grande talento.

Quel che è certo è che quegli occhi grandi e intensi resteranno per sempre impressi nei cuori di chi ha potuto apprezzarne le doti.