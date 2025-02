Belen, il padre Gustavo Rodriguez ancora con le mani fasciate dopo il terribile incidente

Fonte: IPA Belen Rodriguez con il padre Gustavo

Sospiro di sollievo per la famiglia Rodriguez. Gustavo, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, sta tornando gradualmente alla normalità dopo il terribile incidente dello scorso dicembre, quando è rimasto coinvolto in un incendio che gli ha procurato ustioni di secondo grado e l’ha costretto al ricovero in ospedale per svariate settimane. Da tempo l’ex musicista, che ha partecipato qualche anno fa a L’Isola dei Famosi, è tornato a casa ma è costretto ancora ad avere le mani fasciate.

Come sta il padre di Belen e Cecilia Rodriguez

Gustavo Rodriguez sta meglio. Dopo aver lasciato l’ospedale, il padre di Belen e Cecilia Rodriguez è ora alle prese con una lunga riabilitazione. Il 66enne è stato paparazzato da Chi per le strade di Milano in compagnia della moglie Veronica Cozzani. Nelle foto si vede che ha ancora le mani fasciate ma l’argentino appare più sereno dopo la grande paura. Nelle immagini si ferma in una pasticceria per la colazione per poi dirigersi verso l’auto e andare a prendere il nipote Santiago De Martino a scuola.

“Ora per fortuna il peggio è passato – fa sapere la rivista – Gustavo ha ancora le mani fasciate e porta i segni delle ustioni ma piano piano sta tornando alla vita di tutti i giorni”. Lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Natale, Gustavo è rimasto coinvolto in un grave incidente a seguito di un incendio in un capannone di Gallarate che fungeva da suo magazzino personale.

L’uomo è rimasto ricoverato per svariate settimane al Niguarda di Milano per intossicazione e ustioni su viso e arti. E il processo di guarigione non è così semplice ma per fortuna Rodriguez può contare sul sostegno di tutta la sua famiglia, che è molto unita. Belen e i suoi fratelli hanno preferito non divulgare troppi dettagli sulla vicenda ma la soubrette non ha nascosto in alcune interviste il grosso spavento.

“Nei momenti in cui non sono stata bene, – ha detto Belen a TeleSette – nei momenti in cui qualcuno come mio padre ha subito un grave incidente non è stato semplice riuscire a sorridere, ma mi sforzavo a farlo… Mi guardavo davanti allo specchio, cominciavo a sorridere per finta e poi è come se il cervello la prendesse per una risata vera e l’umore tutto d’un tratto cambiava”.

Chi è Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez ha saputo affascinare il pubblico non solo per il legame con le sue celebri figlie, ma anche per la sua storia personale ricca di cambiamenti e passioni. Nato e cresciuto in Argentina, ha vissuto una vita piena di avventure, dai palchi del rock alle responsabilità di un pastore anglicano, fino al ruolo di padre e nonno amorevole.

Da giovane era una rockstar, noto per il suo spirito libero e la sua passione per la musica. L’incontro con la moglie Veronica Cozzani, una maestra di origini italiane, ha cambiato la sua vita: lei, figlia di un ufficiale dell’esercito, ha chiesto all’uomo di abbandonare la sua vita ribelle per conformarsi alle aspettative del padre di lei. Così, Gustavo ha scelto di diventare un pastore anglicano, mettendo da parte la carriera musicale per amore.

Il passaggio da rockstar a pastore non è stato facile, ma ha permesso a Gustavo di costruire una famiglia stabile con Veronica. La coppia ha avuto tre figli: Belen, nata nel 1984, Jeremias, nato nel 1988, e Cecilia, nata nel 1990. Quando Belen ha iniziato a lavorare come modella in Sud America, Gustavo ha dovuto lasciare il suo ruolo religioso a causa delle prime foto della figlia in lingerie.

Successivamente, quando la primogenita ha raggiunto il grande successo in Italia Gustavo e Veronica hanno deciso di trasferirsi qui, dove sono dei nonni molto attenti e premurosi per i nipoti Santiago e Luna Marì. Nel 2022 Rodriguez ha partecipato a L’Isola dei Famosi, il reality show che ha regalato la grande popolarità a Belen.