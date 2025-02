Belen: “Dopo l’incidente di papà sorridevo per finta”. E Santiago non vuole più foto

Le ultime confidenze della soubrette argentina che si prepara a tornare in tv: dopo 'Amore alla prova-La crisi del settimo anno' è al timone di 'Only Fun-Comico Show' su Nove

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è tornata a parlare del grave incidente in cui lo scorso dicembre è rimasto coinvolto il padre Gustavo. Un momento complicato per tutta la famiglia ma la soubrette argentina ha provato a non smettere di sorridere soprattutto perché è da sempre un punto di riferimento per i suoi cari e anche per il figlio Santiago, avuto nel 2013 da Stefano De Martino, che nell’ultimo periodo ha deciso di non farsi più fotografare dalla sua popolare mamma.

Belen Rodriguez dopo l’incidente del padre Gustavo

Alla vigilia della nuova edizione di Only Fun-Comico Show, che condurrà su Nove con i Panpers dal 20 febbraio, Belen Rodriguez ha spiegato che per lei è molto importante ridere. È una grande medicina.

“Nei momenti in cui non sono stata bene, – ha detto la showgirl a TeleSette – nei momenti in cui qualcuno come mio padre ha subito un grave incidente non è semplice riuscirci, ma mi sforzavo a farlo… Mi guardavo davanti allo specchio, cominciavo a sorridere per finta e poi è come se il cervello la prendesse per una risata vera e l’umore tutto d’un tratto cambiava”.

“Ora ho un po’ di tecniche per tornare a sorridere anche quando è difficile farlo. Ho imparato che bisogna essere positivi. Quando poi sto bene e non ho pensieri per la testa, rido tutto il tempo, – ha aggiunto Belen – sono molto pagliaccia e anche tanto autoironica. So prendermi in giro”.

La Rodriguez ha invece ammesso che non le piace “quando in televisione e nella vita qualcuno si prende gioco di una persona “diversa”. In televisione succede spesso ed è una cosa che non mi piace affatto. È una forma di bullismo travestito che gioca sulla facile ironia…”.

Lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Natale, Gustavo Rodriguez è rimasto coinvolto in un grave incidente a seguito di un incendio in un capannone di Gallarate che fungeva da suo magazzino personale. L’uomo è rimasto ricoverato per svariate settimane al Niguarda di Milano per intossicazione e ustioni su viso e arti. Una volta tornato a casa Gustavo si è sottoposto ad un lungo percorso di guarigione.

Belen Rodriguez parla del figlio Santiago De Martino

Belen Rodriguez ha confidato che la figlia Luna Marì è una super peperina ma anche il primogenito Santiago, che oggi ha dodici anni, “ha una spiccata comicità…trova sempre il modo di scherzare. Un simpaticone come Stefano De Martino. Da lui ha preso la napoletanità, la voglia di sorridere sempre. Da me invece la sensibilità”.

La 40enne è una mamma orgogliosa del suo primogenito, che “a casa recita, fa le imitazioni, suona la chitarra”. E forse un giorno potrebbe lavorare nel mondo dell’intrattenimento come i suoi celebri genitori. Santi, come lo chiamano affettuosamente Belen e Stefano, è legato ad entrambi nonostante il divorzio.

Ma perché Belen sui social mostra solo Luna Marì e mai Santiago? A svelare l’arcano su questa improvvisa svolta ci ha pensato la stessa Rodriguez: “Non vuole essere più fotografato perché non vuole più essere riconosciuto. Mi dice che quando deciderà si farà vedere lui”.

Sotto i riflettori da prima della sua nascita, ora Santiago De Martino vuole la sua privacy, com’è giusto che sia per un ragazzino della sua età.