È in condizioni gravi il padre di Belen, Gustavo Rodriguez, ustionato nell’incendio di un capannone a Gallarate. Ricoverato in codice rosso dopo essere stato di fatto investito dalle fiamme nella parte superiore del corpo.

Il papà di Belen ustionato

A livello locale, la notizia dell’uomo ustionato questa mattina, giovedì 5 dicembre, a Gallarate, è rimbalzata un po’ ovunque. Col tempo è però divenuta di caratura nazionale, scoperta l’identità dell’uomo. Si tratta, come detto, di Gustavo Rodriguez, il padre della celebre conduttrice, showgirl e modella Belen Rodriguez.

Ferito nella parte superiore del corpo, è stato ricoverato d’urgenza, in codice rosso, per bruciature riportate al volto e alle braccia. Dopo essere stato stabilizzato nell’ospedale varesino, il trasferimento al Niguarda.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, l’uomo, 65 anni, era in un magazzino preso in affitto nell’area sud della città. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Ciò che sappiamo è che di colpo è stato travolto nella parte superiore del corpo da una fiammata.

Cos’è successo

Le informazioni in merito al grave incidente sono limitate. Sappiamo che il tutto è avvenuto dopo le 10 del mattino in un’area industriale del quartiere Arnate. Rapido si è diffuso l’allarme tra i locali, con i vigili del fuoco giunti in breve tempo sul posto, insieme a un’ambulanza e un’automedica.

Il Corriere della Sera riporta fondi mediche, spiegando come le condizioni dell’uomo siano gravi. Sarebbe stato ferito in maniera estesa, riportando ustioni di secondo grado. In merito alla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Gallarate. Stando ai primi rilievi effettuati, però, il fatto sarebbe da ricondursi a una dinamica accidentale.

Non è stata ancora fornita una versione ufficiale ma, al momento, pare che l’uomo avesse preso questo spazio con l’intento di farne un deposito. Il tutto all’interno di un ampio capannone, dove trovano spazio altre attività produttive.

L’avviso sui social

Sui profili Instagram dei tre fratelli, Belen, Cecilia e Jeremias vige l’assoluto silenzio in merito. Nessuno dei tre ha minimamente pensato alla gestione social in questo giorno di terrore. L’unica conferma indiretta giunge dall’account di Cecilia Rodriguez. Il suo team, presumibilmente, ha ricondiviso una storia di uno dei brand di cui è co-fondatrice, Mefui.

Nella giornata di ieri, 4 dicembre, era stata annunciata una diretta con lei, pronta a presentare la nuova collezione in arrivo. Era stato posto anche un countdown per l’occasione. Alle cinque del pomeriggio di quest’oggi, però, l’annuncio: “Ci dispiace informarvi che la diretta sulla collezione SS25 con Cecilia Rodriguez è stata rimandata alla prossima settimana”. In pratica non è stato indicato un giorno preciso, dal momento che la famiglia non ha idea, in queste ore, di quando il l’amato Gustavo possa tornare a casa.