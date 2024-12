Fonte: IPA Belen e Gustavo Rodriguez

Sono ore di grande apprensione per le condizioni di Gustavo Rodriguez. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias è infatti rimasto coinvolto in un incendio divampato in un capannone a Gallarate, che deteneva in affitto insieme ad altre attività produttive. L’uomo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino, si trova oggi ricoverato in prognosi riservata al Niguarda di Milano dove stanno facendo tutto il possibile perché ogni cosa vada per il meglio. Ora, a distanza di alcuni giorni dall’accaduto, a parlare è sua figlia Belen, che fino a questo momento aveva preferito mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda.

Come sta Gustavo Rodriguez

Il capo del clan Rodriguez, un vero e proprio punto di riferimento per la sua famiglia, sta lottando con tutto se stesso per riprendere in mano la sua vita. Non sarebbe comunque in pericolo, come si evince dal primo bollettino medico diramato, mentre i suoi figli e sua moglie non lo lasciano da solo un momento. I testimoni, che erano presenti sul posto, hanno raccontato di averlo visto lasciare il luogo dell’incendio con le braccia e il volto coperti dalle fiamme.

Sembra comunque che l’accaduto sia di carattere accidentale, ma le indagini da parte del commissariato di Gallarate proseguono dal 5 dicembre, giorno in cui è divampato l’incendio in cui è rimasto ferito Gustavo Rodriguez. Pare inoltre che il padre di Belen sia rimasto colpito dal fuoco per un 10% del totale della cute e che le ustioni riportate siano di secondo grado. Dopo un primo accesso all’ospedale di Gallarate, dov’è arrivato in gravi condizioni, è stato trasportato all’Ospedale Niguarda per ricevere tutte le cure del caso.

Le parole di Belen

La showgirl argentina è la figlia maggiore di Gustavo e, da giorni, si attendeva un suo intervento. L’ha fatto sotto il post di sua madre Veronica Cozzani, che ha condiviso su Instagram una foto di famiglia per ringraziare tutti dell’affetto dimostrato in questi giorni complicati per tutta la famiglia. E così, Belen ha approfittato dello scatto pubblicato da lei per commentare e dare coraggio alla sua famiglia: “Andrà tutto bene, siete la mia forza”, scrive Belen Rodriguez, confermando così che c’è grande speranza intorno alle condizioni di suo padre che si trova ricoverato da quasi una settimana.

Fino a questo momento aveva preferito mantenere riservata la condizione della sua famiglia malgrado avesse continuato ad aggiornare il suo profilo Instagram per lavoro. La prima a parlare invece era stata la sorella minore Cecilia, che ha utilizzato una foto del suo matrimonio con Ignazio Moser per augurare una pronta guarigione al suo papà. Nei giorni successivi ha continuato con foto e video, mentre in tanti aspettavano le parole di sua sorella.

Veronica Cozzani invece scrive: “Uno per tutti, tutti per uno! So che tutto andrà bene. Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”, a corredo di un’immagine in cui compare tutta la sua famiglia al completo (mancano solo gli amati nipotini Santiago e Luna Marì). I prossimi giorni saranno decisivi per Gustavo, che non ha intenzione di arrendersi.