Il padre di Belen, Gustavo Rodriguez, sta lentamente tornando alla normalità. Da settimane in convalescenza per riprendersi dalle ustioni che hanno colpito il suo corpo il 5 dicembre 2024 in seguito a un incidente sul lavoro, l’uomo riceve ogni giorno l’affetto della sua famiglia e dei suoi nipotini, che per lui rappresentano tutto. Ed eccolo di nuovo accanto alla sua Luna Marì, immortalato dalla moglie Veronica Cozzani, in un momento che sa di normalità.

“Luna e il nonno di nuovo come prima!”, scrive la mamma di Belen Rodriguez nella foto in cui Luna Marì compare abbracciata a Gustavo, con il quale ha un rapporto speciale da quando è nata. I due non sono mai stati lontani per troppo tempo e, anzi, questi mesi sono stati difficilissimi per tutti anche sotto questo punto di vista. Ora che il peggio è passato, l’ex musicista è tornato in famiglia dove sta cercando di recuperare le forze grazie all’affetto di tutti.

Da quando è diventato nonno, poi, la sua prospettiva è completamente cambiata. Aveva infatti parlato dei suoi nipoti durante la sua ultima partecipazione all’Isola dei Famosi, definendolo come la sua persona preferita. E da quando è arrivata Luna Marì, che sua figlia Belen ha avuto dall’hair stylist Antonino Spinalbese, l’amore per loro non si è diviso ma si è moltiplicato.

L’incidente tra le fiamme a dicembre

Com’è noto, Gustavo Rodriguez è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro mentre si trovava in un capannone che aveva in affitto a Gallarate. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato con urgenza all’ospedale più vicino per le prime cure, per poi essere trasferito all’Ospedale Niguarda di Milano dove è rimasto ricoverato per alcune settimane in attesa che le sue condizioni migliorassero fino alla dimissioni grazie alle quali ha potuto fare ritorno a casa.

“Sono rimasta in apnea, oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papà”, aveva scritto Belen al momento del ritorno a casa. La showgirl era rimasta in silenzio praticamente per tutto il tempo del ricovero. Mesi difficili in cui aveva continuato a lavorare fino alla bella notizia che oggi è sotto gli occhi di tutti.

Il percorso da affrontare è ancora lungo e, come si apprende dalla foto condivisa da Veronica Cozzani, vediamo che si protegge ancora le mani con i guanti. Si tratta anche della sua prima immagine dopo le dimissioni dall’ospedale, se facciamo eccezione per quella presa di spalle scattata da Cecilia Rodriguez, e per la prima volta con la sua amata nipotina.

“Sta meglio, momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”, aveva scritto Belen rispondendo a un commento comparso sotto uno dei suoi post e arrivato proprio nei giorni più difficili per i Rodriguez. E, in effetti, per lui è stato davvero così. Oggi, al suo fianco, ci sono la moglie Veronica, le figlie Belen e Cecilia con suo marito Ignazio Moser e il figlio Jeremias, oggi lontano dal mondo dello spettacolo.