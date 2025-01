Belen Rodriguez cambia vita e look: il caschetto mosso stupisce

Belen Rodriguez torna in tv con Amore alla Prova ed inaugura l'apertura di un nuovo capitolo di vita cambiando look: ma è tutto vero?

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Cambio vita e cambio look, si sa, molto spesso per una donna sono passaggi consequenziali: dopo aver reso nota l’ennesima chiusura in ambito sentimentale, per Belén Rodriguez è ufficialmente tempo di aprire un nuovo capitolo della propria esistenza. Ed ecco, proprio come da copione, una metamorfosi di stile prontissima a sancirne l’inizio. O, almeno, questo è ciò che tutti hanno pensato. La showgirl argentina è apparsa in una moltitudine di sensuali scatti con una capigliatura inaspettata, a farla sembrare decisamente un’altra. La verità? Un passo alla volta.

Belén Rodriguez, la nuova avventura su Real Time ed il caschetto: ma è tutto vero?

È finalmente giunto il tempo della rivalsa per Belén Rodriguez: la conduttrice è appena tornata a lavorare in televisione dopo oltre un anno trascorso ben lontano dai riflettori, in seguito agli sconvolgimenti del palinsesto Mediaset ad opera di Pier Silvio Berlusconi.

Un periodo decisamente buio per la quarantenne che ha coinciso con l’ennesima, traumatica rottura con il padre di Santiago, Stefano De Martino. Dopo qualche peripezia semi-nota a rendere ancor più travagliata la sua vita sentimentale, Belen ha deciso di voltare pagina e lo ha fatto in modo plateale. Oltre ad essersi trasferita con i suoi figli presso un nuovo lussuoso appartamento (sempre ubicato nella città di Milano) ecco all’orizzonte un’inedita esperienza alla conduzione: la nuova avventura è questa volta con Real Time e la vede al timone della seconda stagione del programma Amore alla Prova – La crisi del settimo anno. Insomma, chi meglio di lei potrebbe occuparsi di uno show con focus sulle problematiche sentimentali?

Ma non è tutto qui. Le riprese di Only Fun – Comico Show sono inoltre già iniziate: la conduttrice sarà presto accanto a I PanPers a capitanare il celebre programma tv all’insegna dell’ironia e all’umorismo. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano si vedrà tutto un susseguirsi di esilaranti monologhi, cavalli di battaglia e personaggi stravaganti per un totale di dieci puntate. La messa in onda è fissata prossimamente sul canale NOVE, anche se non si conosce ancora la data ufficiale di inizio.

Una nuova vita a tutti gli effetti, dunque, pare essere iniziata e quale modo migliore per mettervi l’accento se non con un notevole cambio di stile? Belén Rodriguez ha concluso la propria domenica condividendo con i propri followers un carosello di scatti realizzati dal fotografo Gianluca Saragò, che la ritraeva in vesti a dir poco nuove: eccola in pose plastiche e sensuali di bianco vestita, con un inatteso ed irriverente caschetto mosso dotato di frangia a sostituire la chioma fluente che da sempre costituisce il suo iconico signature look.

Il colpo di scena ha certo scosso il pubblico che, come prevedibile, ha abboccato. Sembrerebbe infatti che per la conduttrice non sia ancora il momento di darsi ad un definitivo taglio netto, ma che si sia semplicemente concessa di giocare a stravolgere la sua immagine servendosi di una parrucca.

Belén Rodriguez e la ritrovata serenità con Stefano De Martino

Una frase in particolare, pronunciata da Belén nel contesto di una delle ultime puntate di Amore alla Prova, è rimasta ben fissa nella memoria del pubblico. “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa” ha spassionatamente consigliato la conduttrice ad una delle partecipanti all’esperimento. Il riferimento è oltremodo chiaro: la showgirl non ha mai fatto mistero di aver patito le pene dell’inferno in seguito ai ripetuti tradimenti dell’ex marito, tanto che dopo la definitiva rottura era arrivata ad ammettere, nel salotto di Verissimo, di aver persino sofferto di depressione.

Dopo la pioggia, però, torna sempre il sole ed oggi vediamo Belén Rodriguez più raggiante che mai. Stando agli ultimi rumors pare inoltre che anche tra lei Stefano De Martino sia tornato il sereno, e che i due siano riusciti a ristabilire un rapporto civile quantomeno per il bene del figlio Santiago e di Luna Marì, la bambina avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese ed alla quale il conduttore sarebbe molto legato.