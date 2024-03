Giorgia Gabriele, l’ex fidanzata Gianluca Vacchi

Fonte: IPA Giorgia Gabriele e Gianluca Vacchi

Sono rimasti in pochi a non conoscere Gianluca Vacchi: ha riempito tutti i social, da Facebook a Instagram con i suoi tatuaggi, i suoi balletti e i suoi “enjoy” come inno alla vita godereccia e al lusso sfrenato. Partner di ogni tanti suoi scatti è stata per diverso tempo una bellissima ragazza dalle forme mozzafiato, mora e quasi sempre in bikini: Giorgia Gabriele, compagna di selfie, di vita e fidanzata dell’imprenditore dal patrimonio a sei zeri.

Giorgia Gabriele, la storia con Gianluca Vacchi

Giorgia Gabriele è nata il 27 dicembre 1985 ed è originaria di Sora, in provincia di Frosinone: showgirl, aspirante velina e modella ha studiato Economia aziendale e bancaria con indirizzo management. Giorgia è stata soprannominata da Gianluca Vacchi “Lady Enjoy”: sempre al fianco dell’imprenditore, lo ha accompagnato in tutti i suoi viaggi, tra da lusso sfrenato con yacht costosissimi e feste esclusive.

La storia tra Vacchi e la Gabriele è durata per tre anni, dal 2014 al 2017: a testimonianza della loro passione travolgente video, tripudi di amore, sensualità, baci e qualche balletto diventato virale a suon di reggaeton e musiche romantiche. Lui le ha addirittura dedicato un dolce tatuaggio sul palmo della mano che recita “Ti amo mia”, postato ovviamente su Instagram con una didascalia da poeta d’altri tempi: “Così le carezze hanno un peso diverso”.

Giorgia Gabriele, l’addio a Vacchi e il matrimonio con Andrea Grilli

Dopo l’addio a Vacchi, Giorgia Gabriele ha lanciato la sua prima linea di moda presentata nel corso della Milano Fashion Week 2017. Si è parlato di un flirt con Stefano De Martino, risalente al novembre del 2017, ma la sua vita è cambiata quando ha conosciuto l’imprenditore milanese Andrea Grilli.

La frequentazione tra i due è iniziata poco dopo la fine della relazione con l’influencer, ma per loro le cose si sono fatte subito serie: dopo due anni di storia, nell’agosto del 2019, è nato Matteo, il loro primo figlio. I due hanno poi hanno voluto suggellare il loro amore con il matrimonio: il 10 luglio del 2021, a quattro anni dal loro primo incontro, i due hanno pronunciato il fatidico sì in una lussuosa villa sul Lago di Como. La coppia non aveva annunciato pubblicamente le nozze, ma la Gabriele non aveva mai fatto segreto del suo desiderio di sposare Andrea.

Ad accompagnare il suo giorno più bello la voce di Andrea Bocelli, che ha presenziato alla cerimonia cantando l’Ave Maria di Schubert prima dello scambio degli anelli. Insieme ad Andrea Grilli Giorgia sta vivendo una storia molto più riservata, un amore solido che si nutre più che dell’apparenza di tanta sostanza.

Gianluca Vacchi e le cause degli ex dipendenti: la testimonianza di Giorgia Gabriele

Il nome di Giorgia Gabriele è balzato agli onori della cronaca per la causa intentata dagli ex domestici di Gianluca Vacchi. L’influencer è stato infatti accusato dalla sua ex governate e dal marito di quest’ultima, entrambi suoi ex dipendenti, di non aver saldato straordinari e ferie non godute per anni.

La modella, che per tre anni è stata al fianco di Vacchi, al tribunale di Bologna ha parlato di “attacchi d’ira” quando “le direttive non venivano attuate dal personale domestico”, come riportato da La Repubblica.