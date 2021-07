Giorgia Gabriele, l’ex di Gianluca Vacchi, si è sposata

editato in: da

Passo fatidico per Giorgia Gabriele, l’ex di Gianluca Vacchi. La modella, dopo quattro anni di relazione, ha sposato Andrea Grilli, l’imprenditore milanese dal quale ha avuto un figlio nato nel 2019. Le nozze si sono celebrate sul Lago di Como, in una lussuosa villa accuratamente allestita e di cui sono disponibili diversi scatti su Instagram. La coppia non aveva annunciato pubblicamente il matrimonio, seppur l’influencer non avesse mai fatto segreto del suo desiderio di sposare Andrea, con il quale dimostra di avere un rapporto solido e di amore sincero. Le nozze si sono svolte nella giornata di sabato 10 luglio, e hanno visto la partecipazione di alcuni volti dello spettacolo. Vediamo un po’.

Il lieto giorno, allestito in grande stile, ha visto la presenza di diversi amici della coppia, tra cui l’influencer Gilda Ambrosio (che ha immortalato diversi momenti della cerimonia, condivisi poi sul suo canale Instagram). Ad accompagnare questo magico momento, la voce di Andrea Bocelli: il cantante ha infatti presenziato, cantando l’Ave Maria di Schubert prima dello scambio degli anelli. Con Andrea, Giorgia ha dato prova di vivere una relazione ben diversa rispetto a quella con Gianluca Vacchi. Con il “re del lusso sfrenato”, la modella era solita condividere su Instagram numerosi scatti per testimoniare la vista sfarzosa e proibitiva che i due conducevano. Diversamente accade da quando è fidanzata con l’imprenditore milanese, in quanto pubblica esclusivamente i momenti più belli e importanti, conducendo una vita più intima e riservata.

Il matrimonio è stato dunque il passo definitivo per suggellare l’amore che unisce la coppia. I due avevano già dato alla luce Matteo, nato nell’agosto del 2019, e hanno sicuramente deciso di pronunciare il “fatidico sì” per completare a tutti gli effetti il loro sogno d’amore.

La modella ha poi pubblicato su Instagram un paio di scatti del matrimonio, scrivendo “10-07-2021. Mr. & Mrs. Grilli”: dalle foto si evince l’atmosfera magica e romantica che aleggiava. Archi di fiori bianchi a cui fa da sfondo il tipico paesaggio del Lago di Como, circondato da maestose montagne verdi. Giorgia ha indossato un lungo abito bianco in pizzo, con un discreto velo appuntato alla base dei capelli. Il suo neo-marito, invece, ha optato per un completo spezzato: giacca bianca abbinata a pantaloni e papillon blu.