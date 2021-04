Gianluca Vacchi, come sta la figlia dopo l’operazione: il suo post emoziona

editato in: da

Come sta Blu Jerusalema, la figlia dell’imprenditore e dj Gianluca Vacchi e della bellissima Sharon Fonseca? Il 15 aprile, Vacchi aveva parlato ai suoi follower su Instagram – quasi 20 milioni – dell’intervento che la piccola aveva dovuto subire. Blu Jerusalema è nata con una palatoschisi congenita, ovvero una malformazione del palato.

A dirci le sue condizioni di salute è lo stesso Vacchi, che da sempre è molto attivo sui Social Network, in particolare su Instagram, dove è diventato famoso negli ultimi anni. “Il nostro angelo sta migliorando. Quando le canto la mia versione della canzone La bella e la bestia, che finisce con Blu e il suo papà, lei si addormenta tra le mie braccia.” Una frase dolcissima, degna di un padre che ama sua figlia.

“Niente della vita potrebbe appagare di più il mio cuore.” Nel messaggio, Gianluca Vacchi ha incluso un video davvero meraviglioso, dove si mostra insieme alla bimba. Da quando Blu Jerusalema è nata, per lui è iniziata una nuova vita. D’altro canto, anche Sharon Fonseca aveva parlato della difficoltà di vedere la propria figlia trascorrere un momento tanto complesso.

“Scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore”, aveva rivelato, scossa. Indubbiamente, non è facile affrontare da neogenitori una tale e delicata situazione. A supportarla, Gianluca, che non ha mai lasciato la mano della sua meravigliosa fidanzata, dandole il coraggio necessario per superare tutto. “Sono stati giorni difficili, un’esperienza che ti prova, soprattutto perché vedi una creatura innocente soffrire.”

Tuttavia, lo stato di salute della piccola sembra volgere per il meglio. Non è una condizione che potrà in qualche modo interferire con la sua crescita. L’operazione è andata benissimo, si sta riprendendo e Sharon e Gianluca si prenderanno cura di lei nel migliore dei modi. Nel video che Gianluca ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, lo vediamo in una veste stupenda da papà.

Culla sua figlia, fino a farla addormentare fra le sue braccia. I suoi occhi sono quelli di un padre innamorato, che farebbe di tutto per la creatura che ha messo al mondo. D’ora in poi, solo felicità per loro: è tempo di dedicarsi a Blu Jerusalema e di donarle tutto l’amore che hanno nel cuore.