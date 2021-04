Gianluca Vacchi, la figlia di 5 mesi operata per una malformazione

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Blue Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi, a soli 5 mesi è stata operata a causa di una malformazione. La piccola, frutto dell’amore dell’imprenditore per Sharon Fonseca, è nata con un problema congenito, la palatoschisi. Si tratta di una patologia congenita che colpisce un neonato su mille, nella maggioranza dei casi di sesso femminile.

La palatoschisi impedisce il contatto fra l’area nel naso e quella della bocca. Per questo motivo Blu Jerusalema, che ha solo 5 mesi, è stata sottoposta a una operazione molto delicata. A raccontare quanto è accaduto è stato proprio Gianluca Vacchi. Re di Instagram, conosciuto per i suoi balletti e per la vita lussuosa, ha voluto condividere con i follower un momento difficile e delicato delle sua vita.

Vacchi ha infatti postato uno scatto in cui stringe fra le braccia la piccola, raccontando l’apprensione vissuta insieme alla compagna Sharon Fonseca. “Il nostro piccolo angelo Blu è stata operata per correggere la palatoschisi congenita – si legge nel messaggio a corredo della foto -. Sono stati giorni molto difficili. Vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante. Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata”.

Nell’immagine pubblicata da Vacchi, la piccola Blu Jerusalema ha una vistosa fasciatura, mentre la maglia indossata dall’influencer è sporca di sangue. “Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza – ha scritto Vacchi -. Voglio che rimanga ogni ricordo interno ed esterno di questa profonda lezione di coraggio che questo piccolo angelo ha dato a me e a Sharon. Adesso siamo a casa e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli”.

Anche Sharon ha deciso di condividere su Instagram l’esperienza che ha vissuto, mostrando alcune foto della piccola in ospedale. “Che il tuo bambino subisca qualcosa di così serio come un intervento chirurgico, scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore – ha commentato -. Il nostro angelo davvero non smette di stupirci! Era così coraggiosa, calma e dolce in tutto questo. Mi rende così orgogliosa di essere sua madre!”.