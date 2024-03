Fonte: IPA/ Getty Images Gianluca Vacchi, Eleonora Bertoli e Luis Sal

Non sembra essere un bel periodo per gli influencer. Dopo il caso Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per lo scandalo Balocco, la guardia di Finanza di Bologna ha recuperato ben 11 milioni di euro evasi da alcuni creator digitali. Tra i profili al vaglio degli inquirenti, anche quelli di Gianluca Vacchi e Luis Sal, e delle star di OnlyFans Eleonora Bertoli e Giulia Ottorini.

Le indagini della Guardia di Finanza sugli influencer

La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato circa 11 milioni di euro di redditi non dichiarati, conducendo accertamenti dal 2022 su alcuni influencer e digital creator. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui social e anche da collaborazioni avviate con aziende e brand.

I controlli delle fiamme gialle, finalizzati all’accertamento fiscale senza rilevanza penale, hanno riguardato i profili di 4 influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di follower, e cinque digital creator, attivi su siti su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor. Tra di loro, anche Gianluca Vacchi e Luis Sal, oltre alle star di OnlyFans Eleonora Bertoli e Giulia Ottorini

Chi sono gli influencer nel mirino della Guardia di Finanza

Sono in totale nove gli influencer sanzionati dalla Guardia di Finanza di Bologna. Tra loro ci sono le star di OnlyFans Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli, e gli influencer Gianluca Vacchi e Luis Sal, tra i creator più seguiti nel panorama nazionale. A Vacchi, imprenditore, dj e star dei social, gli inquirenti avrebbero chiesto circa 7 milioni di euro. Ad oggi, il 56enne bolognese vanta circa 22 milioni di follower sia su Instagram che su Tik Tok, piattaforme su cui è diventato popolare mostrando stralci della sua vita lussuosa, tra viaggi e ville faraoniche. Il nome di Gianluca è comunque prevalentemente legato agli iconici balletti realizzati in compagnia dei suoi domestici sulle hit del momento: un ironico passatempo, che aveva già gettato ombre sulla condotta del businessman. Nel 2022, infatti, la colf Laluna Maricris Banguton, lo aveva denunciato per sfruttamento del lavoro, riportando episodi di violenza verbale nei confronti dei domestici durante la realizzazione dei balletti destinati ai social.

Luis Sal, youtuber e content creator, dovrà invece restituire al fisco circa 2 milioni di euro. Classe 1997, l’influencer è noto al grande pubblico soprattutto grazie al podcast Muschio Selvaggio, condotto insieme a Fedez fino al maggio 2023, anno in cui Sal si è allontanato dal programma a causa di un litigio con il rapper. Secondo una recente sentenza del tribunale, Fedez dovrà comunque restituire le sue quote della società a Luis.

Eleonora Bertoli, 28enne modella ed influencer, ha ottenuto grande popolarità grazie a scatti mozzafiato pubblicati sulla piattaforma OnlyFans, collezionando anche alcune ospitate sul piccolo e grande schermo. Infine, Giulia Ottorini è molto popolare su Tik Tok, in cui posta spesso video a suon di twerk, e sulla piattaforma OnlyFans. Nota per essere anche la fidanzata del rapper Mambolosco, solo qualche giorno fa si vantava sui social di aver speso circa 30mila in 4 giorni, 10mila dei quali in contanti. Cifre che, a quanto si apprende, la 21enne bolognese potrebbe dover restituire (almeno in parte) proprio alla Guardia di Finanza.