Fonte: iStock Hairy Cherry, 20mila dollari al mese per non depilarsi: il trionfo dell'accettazione

Si vocifera da tempo di alcuni personaggi noti che hanno deciso di non depilarsi più le ascelle in segno di protesta in nome di un ideale femminista di libertà. Per citarne una, Giorgia Soleri. La giovane influencer Hairy Cherry ha preso una posizione ancora più provocatoria, decidendo di non depilarsi del tutto, non tanto come attivista quanto per il guadagno che è scaturito da questa sua scelta. “Mentre i peli crescono, aumenta il conto in banca” ha dichiarato al Daily Star, spiegando come è diventata ricca su OnlyFans semplicemente dicendo addio alla ceretta e al rasoio.

La ragazza di 25 anni abita a Seattle e attualmente guadagna circa 20 mila dollari al mese mostrando il suo corpo non depilato. Più di 120 mila followers su TikTok e oltre 31 mila su Instagram la seguono ogni giorno, commentando i suoi contenuti audio e video che rappresentano per qualcuno un atto di rivoluzione per celebrare la body positivity e promuovere l’accettazione di se stessi.

Non depilarsi per soldi

Viviamo in una società che impone molte regole e costringe le donne a rispecchiare alcuni canoni di bellezza prestabiliti. Il body shaming miete le sue vittime in tutto il mondo, e l’azione di Hairy Cherry è stata interpretata da molti come una rivoluzione per urlare al mondo che ognuno si può sentire bello e in pace con il suo corpo come preferisce, senza temere il giudizio altrui.

L’avventura di Hairy è iniziata quando un follower le ha offerto 7 mila dollari per non depilarsi più e lei si è resa conto che “c’era un mercato nell’industria del sex work per ragazze pelose. I miei fan hanno iniziato a chiedermi di farmi crescere i peli ovunque.

E mentre i miei peli crescevano, cresceva anche il mio conto in banca”. Per il momento l’influencer è fermamente convinta di continuare questo percorso facile alle polemiche, ma senza dubbio originale e fuori dagli schemi della società moderna. “Coltivo i miei peli da circa sei mesi e ho smesso di depilarmi completamente otto mesi fa. Mi rasai una parte del corpo perché un fan mi ha offerto circa 5 mila dollari per farlo”.

Il successo su OnlyFans

Ha molti sostenitori che sposano la sua causa e comprendono la sua idea, ma ci sono anche gli hater che non perdono occasione per offenderla. Tuttavia il suo guadagno le dà la forza e il coraggio di non abbandonare questa attività, anche se ogni tanto qualcuno sul web le offre qualcosa per comprare un rasoio e mettere la parola fine alla sua impresa. I suoi contenuti selvatici su OnlyFans le hanno dato una stabilità economica a cui è difficile dire di no se si è una ragazza di 25 anni. “Mi piacciono i complimenti e il denaro, preferibilmente allo stesso tempo. Realizza i miei sogni tramite il mio link, sono tra i primi 0,43% per un motivo” si legge nella biografia del suo profilo Instagram Ittybittycherry dove pubblica storie, reel e foto provocanti senza sentirsi a disagio o vergognarsi di fronte all’obiettivo. In fondo trasmette senza dubbio un’idea di libertà assoluta.